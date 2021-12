Befejezte pályafutását Federica Pellegrini, az olaszok olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszója.

A 33 éves versenyző már korábban jelezte, hogy a tokiói játékok után felhagy a profi sporttal, hivatalosan azonban kedd este zárta le fantasztikus karrierjét a Riccionéban rendezett rövidpályás viadalon - adta hírül az európai szövetség honlapja. Kedvenc számában, 200 méter gyorson állt rajtkőre és nyert is, megszerezve ezzel pályafutása 130. országos bajnoki elsőségét.



Pellegrini a 2004-es athéni olimpián 200 méter gyorson szerzett ezüstjével, 16 esztendősen robbant be, négy évvel később Pekingben pedig már nem talált legyőzőre, majd 2009-ben a római világbajnokságon 1:52.98 perces világcsúcsot állított fel, ami azóta is él.













A közönségkedvenc úszó a nagy nemzetközi viadalokon (olimpia, vb, Eb) 58 érmet szerzett, nagymedencében hatszoros világbajnoknak és hétszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát.

