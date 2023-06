A világbajnoki szereplést lemondó Milák Kristóf edzője, Virth Balázs szerint most többet ér az, ha az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó lelkileg feltöltődik.

"Áprilisban az országos bajnokságon szenzációs, 1:52 perces időt úszott 200 méter pillangón, nagyon jó önbizalom-növelő verseny volt, ami után kapott néhány nap pihenőt, ezt követően viszont azt mondta, mentálisan kissé elfáradt" - nyilatkozta az MTI-nek a szakember. Hozzátette, amióta a 23 éves klasszis 2017-ben berobbant a felnőtt mezőnybe, folyamatosan hoznia kellett és hozta is az eredményeket, ami óriási nyomással jár.

Virth megjegyezte, a tokiói olimpiát követően jól sikerült az edzőváltás - ekkor váltotta Selmeci Attilát -, ugyanis tavaly "parádés évet" zártak, hiszen a hazai rendezésű világbajnokságon és a római Európa-bajnokságon is kiválóan szerepelt Milák, utóbbi viadalon azonban rengeteg számot vállalva elment a teljesítőképessége határáig.

"Ő nemcsak úszó, hanem ember is. Amikor érzékeltem, hogy ez lehet a vége, akkor jeleztem neki, bárhogyan is dönt, én támogatom, és amikor készen áll, én ott leszek. Most azt gondolom, többet érünk azzal, hogy lelkileg feltöltődik és szeptemberben megcélozzuk a következő évet" - fogalmazott Virth Balázs.

"Ma, június 21-én van pontosan egy éve, hogy újabb elképesztő világrekordot úszott itt, a szemünk előtt a budapesti világbajnokságon. Akkor istenítettük, a tenyerünkön hordtuk - épp ezért most, amikor gondjai vannak, segítő kezet kell nyújtanunk neki, nem ellökni, hanem átölelni és megvédeni, hiszen tudjuk, sokak számára az élsportoló csak addig számít, amíg szállítja az eredményeket" - jelentette ki az MTI-hez eljuttatott közleményben a sportvezető az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszóról, akit nemcsak a magyar, hanem a világ úszósportjának egyik legnagyobb értékének nevezett.

Wladár úgy vélte, Miláknak azért kell kicsit megállnia és erőt gyűjtenie, hogy jövőre, amikor egyszerre lesz olimpia, világbajnokság és Európa-bajnokság, ismét azt nyújtsa, amire kizárólag ő képes. Elárulta, mások mellett ő és Sós Csaba szövetségi kapitány az elmúlt hetekben rengeteget beszélgettek vele annak érdekében, hátha sikerül visszaterelni a medencébe.

"Ám be kellett látnunk, közös érdek, hogy most pihenjen, töltődjék, még ha ez komolyan érinti is sportágunk eredményességét, többek között a gyorsváltóink esélyeit. Mégsem lehet egy ilyen fantasztikus sportolót nyerőautomatának tekinteni. El kell fogadjuk, hogy emberből van ő is, bármennyire is tűnt emberfelettinek mindaz, amit eddig produkált" - fogalmazott a versenyzőként olimpiai bajnok Wladár Sándor.

A MÚSZ elnöke kijelentette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy Milák 2024-ben ismét ott legyen a világ legjobbjai között, hiszen "képességei alapján a legnagyobb legendák közé emelkedhet idővel".

"Épp ezért fogadjuk el: többet nyer azzal a magyar úszás és a magyar sport, hogy Kristóf ezen a nyáron erőt és motivációt gyűjt, hogy aztán újjászületve álljon ismét edzésbe szeptember elején" - zárta sorait Wladár.

A Budapesti Honvéd SE olimpiai, világ- és Európa-bajnok versenyzője szerdán jelentette be, hogy nem vesz részt júliusban a fukuokai vb-n, amelyen 100 és 200 méter pillangón is címvédőként indulhatott volna.

Fotó: Maddie Meyer/Getty Images