A magyar válogatott ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók csapatversenyében a Lupa-tavon zajló világbajnokság vasárnapi nyitónapján.

A Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású váltó 1:04:43.00 órás eredménnyel végzett a második helyen a németek mögött, az olaszokat célfotóval megelőzve.



A magyar együttes ugyanabban az összeállításban vágott neki a 4x1500 méteres viadalnak, mint amivel tavaly ugyanitt az Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, de ebben a felállásban decemberben az Abu-Dzabiban rendezett világkupán ezüstérmet is nyert.

Ahogyan Gellért Gábor szövetségi kapitány már előre jelezte, ahogyan az esélyes csapatok általában teszik, a két lány kezdett, Rohács Réka és Olasz Anna, majd Betlehem Dávid következett, végül Rasovszky Kristóf zárta a sort.



Érdekesen indult a verseny, ugyanis az első kör után az első négy csapatot kizárták, miután a görögök első embere elnézte az egyik fordulót, így levágta a távot, a dél-koreai, a spanyol és a dél-afrikai ellenfele pedig "bedőlt" ennek, így ők is búcsúzni kényszerültek.



Rohács a kizárások után a nyolcadik helyen váltott Olasszal, aki a kilencedik helyen váltott Betlehemmel. Az ekkor vezető németek a nemek közti váltás mellett tették le a voksukat, így egy hölgyet, Leoni Becket férfiak vették üldözőbe, köztük a 19 éves Betlehem, aki az első helyre hozta fel a stafétát.



Az utolsó 1500-ra így nem mindennapi mezőny alakult ki: az 5 kilométeren címvédő Rasovszky mellett a németeket az olimpiai bajnok Florian Wellbrock, az olaszokat a medencés versenyeken szombaton még 1500 méter gyorson pályafutása harmadik aranyát minden idők második legjobb idejével megszerző Gregorio Paltrinieri, a franciákat pedig a 2017-es balatonfüredi világbajnokságon öt kilométeren és csapatban is aranyérmes Marc-Antoine Olivier képviselte.









Rasovszky 4.6 másodperc előnnyel ugrott a vízbe, a riválisok azonban 300 méter után már meg is érkeztek mögé. A magyar a két medencés nagymenő szorításában érkezett a hajrához, Wellbrock végül óriásit robbantott és simán húzta be a győzelmet, Rasovszky és Paltrinieri viszont gyakorlatilag egyszerre csaptak célba, csak célfotó döntött kettejük között előbbi javára.



Ez a harmadik magyar érem a hazai rendezésű vizes világbajnokságon, mivel Milák Kristóf a Duna Arénában 200 és 100 méter pillangón diadalmaskodott.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, csapatverseny (4x1500 m), világbajnok:

Németország (Lea Boy, Klemet Oliver, Leonie Beck, Florian Wellbrock) 1:04:40.5 óra

2. MAGYARORSZÁG (ROHÁCS RÉKA, OLASZ ANNA, BETLEHEM DÁVID, RASOVSZKY KRISTÓF) 1:04:43.00

3. Olaszország (Ginevra Taddeucci, Giulia Gabrieleschi, Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri) 1:04:43.00

A nyíltvízi úszás további programja:



hétfő:

férfi 5 km (Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 9.00

női 5 km (Rohács Réka, Balogh Vivien) 12.00



szerda:

női 10 km (Olasz Anna, Balogh Vivien) 8.00 férfi 10 km 12.00 (Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid) 12.00



csütörtök:

férfi és női 25 km (Gálicz Péter, Kalmár Ákos, Olasz Anna, Rohács Réka) 9.00

Borítókép: Facebook.com/MÚSZ