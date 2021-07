Gergelics József, az MTI különtudósítója jelenti: Sós Csaba szövetségi kapitány három-négy érmet és legalább egy aranyát vár az úszóktól a pénteken rajtoló tokiói olimpián.

"Van hét-nyolc éremesélyünk, ennek a felét érdemes bevállalni. Hárman, Hosszú Katinka, Milák Kristóf és Kapás Boglárka pedig aranyesélyesként indulnak, de legalább egy legyen meg. A dobogóra odaérhet még Kenderesi Tamás és Verrasztó Dávid például" - mondta az MTI-nek a szakvezető, aki szerint olimpián különösen nehéz jósolni, mert történnek "csodák".

Az előző, riói játékok legeredményesebb magyar versenyzőjéről, Hosszú Katinkáról elmondta, hogy "a külső jelek jók", mert a 32 éves úszó teste úgy néz ki, mint amikor csúcsformában volt.

Sós Csaba elárulta, ugyanúgy tíz nappal a versenyek kezdete előtt utaztak ki Japánba, mint két éve az öt arannyal rendkívül sikeres, dél-koreai Kvangdzsúban rendezett vb esetében, mert akkor ez "bejött". Szerinte az átállás senki számára sem lehet kifogás majd az ötkarikás játékokon, mert Korijama tökéletes akklimatizációs helyszín volt.

"Nem illúzió, hanem realitás, hogy Hosszú aranyérmet nyerjen 400 méter vegyesen. Az elmúlt két évben senki nem úszott 4:32 perc alatt rajta kívül, ebbe már a 2019-es, kvangdzsui világbajnokság is beletartozik. Éppen ezért az talán kijelenthető, hogy nem kell világcsúcs a győzelemhez, talán 4:30, 4:31 perces idő is elég lehet. Persze, előfordulhat, hogy jobb kell, de ennek nincs előjele" - mondta Sós, aki hozzátette, bár az amerikai válogatón négyen is jobb időt értek el, mint Hosszú 4:34.76 perces teljesítménye, amellyel a májusi Európa-bajnokságon diadalmaskodott, ugyanakkor mindegyikük egy másodpercnél kisebb különbséggel volt gyorsabb, ezért úgy számol, hogy inkább kínai rivális lehet veszélyes a háromszoros olimpiai bajnok magyarra.



Fotó: musz.hu

A férfi 400 méter verseny kapcsán pedig arról beszélt, hogy Verrasztó Dávidnak jó esélye lehet éremre, csak jusson döntőbe, amit korábban nem sikerült elérnie.

"Ha döntőbe kerül, akkor ott parádés lesz, ebben biztos vagyok" - jelentette ki Sós, aki szerint a 32 éves versenyző nagyon bíztató időt ért el a Sette Colli viadalon, ugyanakkor megjegyezte, mivel vélhetően ez lesz az utolsó olimpiája a háromszoros Európa-bajnoknak, így nem gondolja, hogy kisebb nyomás lenne rajta, mint korábban, amikor esélyesként szerepelt az ötkarikás játékokon.

Az olimpia után visszavonuló, a japán fővárosban 200 méter vegyesen induló Cseh László kapcsán arról beszélt, hogy neki magával szemben van elvárása, ez pedig a fináléba jutás, amellyel pontot tenne egy csodálatos pályafutás végére. Az olimpia úszóversenyei rögtön az első hivatalos napon, szombaton elrajtolnak.

Borítókép: musz.hu