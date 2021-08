Ryan Lochte a gyermekeivel játszott, amikor furcsa balesetet szenvedett.



A hosszú évekig a világ legjobbjai közé tartozó úszó a gyermekeivel versenyzett egy műanyag vízicsúszdán, amikor egy rossz mozdulat következtében megsérült a meniszkusza. Erről felesége, Kayla Lochte számolt be Instagram-történetében, a kórház várótermében, mialatt férjét épp műtötték.

A nő kifejtette, hogy férje a gyerekekkel játszott, amikor megsérült, ezért van szükség a korrekciós beavatkozásra. Később egyik bejegyzésében azt írta, ezért ne játssz egy felfújható vízicsúszdával.



A hírt később maga az úszó is megerősítette a közösségi oldalán. Egyúttal azt is jelezte az operáció sikeres volt.



A Rochesterben született Lochte 2004 és 2016 között négy olimpián képviselte az USA-t, ezalatt az idő alatt12 érmet szerzett. Nála többet csak Michael Phelps gyűjtött be. Ő 28 medáliát hozott el az ötkarikás játékokról.

Lochte a 2016-os Rio de Janeiro-i játékokon megszerezte hatodik aranyérmét a 4x200-as gyorsváltóval, ugyanakkor mégsem erről lett híres a szereplése. Miután három csapattársával egy benzinkúton randalíroztak, azt hazudták, hogy támadás áldozatai lettek. Az igazság kiderülése után Lochtet 10 hónapra felfüggesztették.



2018 júliusában ismét rájárt a rúd, akkor infravénás infúzió használata miatt tiltották el. 2019-ben visszatért, de a tokiói olimpiára így sem sikerült kijutnia. A sikertelen kvalifikáció után ugyanakkor azt nyilatkozta, még élvezi az úszást, így nem vonul vissza. Az, hogy a mostani baleset miként befolyásolja döntését, egyelőre még titok tárgya.



