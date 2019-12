Késely Ajna 400 méter gyorson döntős, valamint a férfi 4x50 méteres vegyesváltó is bejutott a döntőbe vasárnap a Glasgow-ban zajló rövidpályás Európa-bajnokság zárónapján.

A vasárnap délelőtti előfutamokat magyar szempontból Bordás Beatrix kezdte, aki 50 méter gyorson 25.90 másodperccel a 45. lett.



Férfi 50 méteren Telegdy Ádám 24.24 másodperces egyéni csúccsal a 29., a 17 éves Zombori Gábor ugyancsak eddigi legjobbjával, 24.56-tal a 43. helyen zárt. Ugyanebben a számban Bohus Richárd az országos csúcsot (23.49) megközelítve 23.67 másodperccel a tizedik idővel került az elődöntőbe, míg Szentes Bence 23.84-es egyéni legjobbja holtversenyben a 16. helyet érte, ami az jelentette, hogy a program végén szétúszás várt rá.



Szentes az MTI-nek elmondta, mindenképpen arra készült, hogy legalább kétszer ugrik vízbe ebben a számban, de nem pont így gondolta, ugyanakkor ezt a távot egy délelőtt kétszer is könnyedén lehet a maximális erőbedobással teljesíteni.



Szentes a görög Aposztolosz Hrisztuval csatázott az elődöntős szereplésért, az összecsapást a rivális nyerte, a magyar 23.87-tel ért célba.



Bohus a futama után úgy fogalmazott, reméli, ezúttal nem fog kicsúszni a döntőből, mint százon. "Kényelmes volt ez egy kicsit, a fordulót picit el is rontottam. Este szeretnék egyéni csúcsot úszni, és ha minden igaz, a váltóval így összesen még négy futam vár rám" - bizakodott az úszó.



A 17 éves Békési Eszter legerősebb számában, 200 mellen bizonyíthatott. A magyar tinédzser - aki idén nagymedencében nyert már világkupa-versenyt is - 2:24.10 perces egyéni csúccsal a 14. helyen fejezte be szereplését. "Az ötvenes időm alapján azt gondoltam, ennél többre leszek képes, szerettem volna legalább egy döntőt úszni. Ugyanakkor jó tapasztalatszerzés volt ez az Európa-bajnokság, nagy élmény volt ennek a csapatnak a tagja lenni" - mondta az MTI-nek Békési.

Női 400 méter gyorson először Kapás Boglárka állt rajtkőre, a szám címvédője 4:02.98 perccel nyerte futamát, amivel összesítésben a negyedik idővel várhatná az elődöntőt, azonban az MTI-nek azt mondta, hogy szinte biztosan visszalép a finálétól a következő hetek sűrű programja miatt. Kapás megjegyezte, nagyon letört azt követően, hogy 200 méter pillangón a szám nagymedencés világbajnokaként nem jutott döntőbe, ugyanakkor aludt már egyet a dologra, és belátta, hogy rövidpályán nem tud eredményes lenni ebben a számban. Gyorson azonban még mindig megy neki, ez az úszás pedig nagyon jót tett a lelkének.



Kapás Boglárka a 400 méteres gyorsúszás selejtezőjében. (Fotó: MTI)



Ugyanebben a számban Késely Ajna 4:02.54 perces idővel másodikként jutott a döntőbe. "Nem akartam a végén a pluszt kihozni magamból, mert nagyon erős lesz a délután. Fejben össze kell szednem magam és bízom benne, hogy a benyúlásoknál a szerencse is velem lesz" - mondta a 18 éves versenyző, aki 800-on ezüstérmes volt.



A Bohus Richárd, Horváth Dávid, Szabó Szebasztián, Lobanovszkij Maxim összeállítású 4x50 méteres férfi vegyesváltó 1:32.83 perces országos csúccsal, a harmadik helyen jutott az esti fináléba.

Borítókép: MTI