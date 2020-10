Az LA Current nyerte a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga (ISL) harmadik mérkőzését, amelyen Szabó Szebasztián újabb magyar csúcsot állított fel.

A kétnapos összecsapáson még a sorozathoz idén újoncként csatlakozott Toronto Titans és a Tokyo Frogs, illetve a magyarokat is foglalkoztató Aqua Centurions együttese mérkőzött meg egymással.



A rövidpályás viadal harmadik összecsapásán az Aqua Centurions színeiben versenyző Szabó 50 méter pillangón 21.96 másodperces idővel csapott célba, ez négy századdal jobb korábbi rekordjánál, amelyet hétfőn állított fel. Csapat- és honfitársai közül Verrasztó Evelyn 200 méter pillangón és 400 méter vegyesen 7., 100 méter vegyesen 8., Burián Katalin pedig 100 méter háton 8. lett.



Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy csapat küzd egymással. A lebonyolítás szerint minden csapatban 12 férfi és 12 női úszó vehet részt egy viadalon, de két-két további versenyző is bevethető váltókban. Egy számban klubonként két úszó versenyez, a helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki a végső sorrend.



Az egyéni számokban 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot lehet szerezni alapvetően - ugyanakkor ha valaki bizonyos előnnyel nyer, akkor pontokat rabolhat a többiektől -, míg a váltók dupla szorzóval járnak. Az úgynevezett csillagszóró futamban pedig - amelyben az 50 méter gyorsot egymás után háromszor kell leúszniuk a versenyzőknek, de mindegyik végén feleződik a mezőny - akár triplázni is lehet.



A sorozat második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, összesen tíz csapat részvételével végig a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kell élniük. Tíz fordulót rendeznek az alapszakaszban, ezt követően kerül sor az elődöntőre és a döntőre.

Borítókép: Ronny Hartmann/Getty Images