Az Iron csapatában szereplő Emre Sakci 25.29 másodperces Európa-csúccsal nyerte meg a férfi 50 méteres mellúszást a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga (ISL) hetedik összecsapásán.

A török sportoló mindössze négy századdal maradt el a dél-afrikai Cameron van der Burgh 2009-ben elért rövidpályás világcsúcsától. Sakci saját Európa-csúcsát javította meg, október 26-án 25.50 mp-es időt ért el ugyanitt.



A hetedik összecsapás első felét követően az Energy Standard nagy előnnyel vezet a második Toronto Titans előtt, melyet Hosszú Katinka együttese, az Iron követ. A DC Trident komoly hátránnyal az utolsó helyen áll. A meccs második felét pénteken délelőtt rendezik.



Az Energy magyarja, Jakabos Zsuzsanna két számban volt érdekelt csütörtökön, 200 háton a hetedik lett, majd 400 gyorson a negyedik helyen csapott célba.



Fotó: Facebbok/Zsuzsanna Jakabos

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka egyéniben 200 vegyesen indult és harmadik lett, illetve két váltóban is szerepelt, női 4x100 gyorson és női 4x100 vegyesen is az ötödik helyezett staféta tagja volt.



A szintén az Ironban szereplő Lobanovszkij Maxim érte el a nap legjobb magyar eredményét, 50 méter gyorson ugyanis a francia sztár, Florent Manaudou mögött másodikként csapott célba. Csapattársa, Verrasztó Dávid 200 háton és 400 gyorson is hetedik lett.



Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy csapat küzd egymással. A lebonyolítás szerint minden csapatban 12-12 férfi és női úszó vehet részt egy viadalon, de két-két további versenyző is bevethető váltókban. Egy számban klubonként két úszó versenyez, a helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki a végső sorrend.



Az egyéni számokban 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot lehet szerezni alapvetően - ugyanakkor ha valaki bizonyos előnnyel nyer, akkor pontokat rabolhat a többiektől -, míg a váltók dupla szorzóval járnak. Az úgynevezett csillagszóró futamban pedig - amelyben az 50 méter gyorsot egymás után háromszor kell leúszniuk a versenyzőknek, de mindegyik végén feleződik a mezőny - akár triplázni is lehet.



A sorozat második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kell élniük. Tíz fordulót rendeznek az alapszakaszban, ezt követően kerül sor az elődöntőre és a döntőre.

Borítókép: Ronny Hartmann/Getty Images