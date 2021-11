Tovább fokozódik az úszóknál nemrég kirobbant botrány.



Elsőként Cseh László beszélt arról, hogy Turi György nem megfelelő módszereket alkalmazott versenyzőivel szemben és sokszor a fizikai bántalmazástól sem riadt vissza. Ezt követően Kozma Dominik is alátámasztotta a négyszeres olimpiai ezüstérmes állításait. Úgy tűnik Cseh kiállásával igazi lavina indult el. Az elmúlt néhány napban egyre több egykori úszó lépett elő és mondta el vele is történt hasonló eset.



Kiss Noémi arról beszélt, hogy Turi valakit megvert az öltözőben, Dara Esztet pedig arról mesélt, az edző a nyakát csókolgatva zaklatta őt a pekingi olimpia előtt.



Most újabb egykori tanítvány állt a nyilvánosság elé. Reményi Diána a Blikknek adott interjút, amelyben részletesen kifejtette az őket ért bántalmazásokat.



Reményi 21 évesen vonult vissza, amiben nagy szerepe volt egykor edzőjének is. Az úszó nyilatkozatában úgy fogalmazott, az fáj neki a legjobban, hogy Turi kiölte belőle az úszás szeretetét.



Az őket ért bántalmazásról elmondta, a verbális bántás mindennapos volt az edzéseken, de Turi sokszor a fizikai erőszaktól sem riadt vissza. Kiemelte a tinilányokat rendszerint mérlegre állította és mindenki előtt megalázta őket.



„Az edzéseken például rendszeresen az egész csoport előtt állított mérlegre minket, és ha húsz dekát híztunk, akkor közölte, menjünk haza röfögni. Mindannyian küszködtünk étkezési zavarokkal, bulimiával, de nem foglalkozott vele. Miközben az edzőtáborban marhapörköltet ettünk, mert az volt a masszőr kedvence.”









Elmondta őt fizikai bántalmazás nem érte, de Szepesi sokszor akkora pofonokat kapott, hogy a csattanást két emelettel odébb is hallották.



Dara Eszter szexuális zaklatásáról ő is csak a lapokból értesült, ugyanakkor a Szepesi által csak kicsi bácsiként emlegetett masszőr tetteiről be tudott számolni. Arról is beszélt, hogy a masszőr zaklatásait jelezték Turinak, ugyanakkor az edző csak legyintett és nem vette komolyan őket.



„A tízperces masszázsból öt azzal telt, hogy a mellünket masszírozta, de csak Szepinél ment annyira messze, hogy lehúzta a bugyiját és elkezdte puszilgatni. Az edzés végén zokogva jött hozzám ki Niki, akkor azt mondtam, hogy erről szólnunk kell Gyuri bának.”



„Erre ő azt mondta, lányok, nem kellene annyi Cosmót olvasni. Tizenöt-tizenhat évesek lehettünk” – fejtette ki.



Reményi arról is beszélt, hogy bár Turinak sok eredményes sportolója volt, akikkel példálózni lehet, ugyanakkor úgy gondolja tízből kilenc tehetség megtört az edző keze alatt.

A Turi ügye körül kialakult helyzet nagy vihart váltott ki, mely már érinti a Magyar Úszó Szövetséget is. Turi nem csak a Kőbánya SC edzőjeként dolgozik, hanem a szövetség szakmai alelnöke is.



Ezzel kapcsolatban Wladár Sándor a Jochapress kérdésére elárulta, csütörtökön elnökségi ülést tartanak, amelynek kiemelt témája lesz az ügy.



„Az ülésen megszólítom majd a sportolói bizottság elnökét is, és azt várom, hogy az elnökségi tagok kifejtik az álláspontjukat. Az ülés zárt lesz, de természetesen tájékoztatjuk a közvéleményt a döntésünkről.





Tapasztaljuk, hogy sokakat foglalkoztat a téma, rengeteg telefonhívást kapunk, ám amíg ebben a kérdésben az elnökség nem hoz határozatot, nem állunk a nyilvánosság elé. Ez nem halogatás: mi sem gondoljuk, hogy nem kell foglalkozunk az üggyel, mert kell – és fogunk is” – mondta a szövetség elnöke.



Wladár egyébként oroszlánrészt vállalt a 2018-ban megalapított gyermekvédelmi bizottság létrehozásában, melynek van egy 24 órában működő bejelentő vonala, melyen a verbális és a testi bántalmazásokat, zaklatást jelezni lehet.

