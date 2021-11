Cseh László nyilatkozatát követően sorra kerülnek elő az egykori úszók, akik Turi György megalázó és terrorizáló módszereiről beszélnek. A szakember az első néhány megnyilvánulást követően a Magyar Nemzet kérdéseire válaszolva elmondta, sosem ütötte meg Cseh Lászlót. Ezt követően egyre több úszó kezdett el az uszodai terrorról mesélni, Turi pedig egy hosszabb lélegzetvételű interjúban fedte fel saját szemszögét és reagált a vádakra.



Az uszodában csak „Cár”-ként elhíresült szakember a 24.hu-nak mesélt arról, a tiszteletet parancsoló becenevet nem ő aggatta magára, és nem ő kérte a használatát, hanem egykori tanítványai viccből aggatták rá.



Hozzátette akkor ragadt rajta a név, amikor régivágású ember lévén edzettjeit arra próbálta meg nevelni, hogy tisztelettudóan köszöntsék őt és társaikat. Ezzel kapcsolatban az egyéb nevelési módszereibe is betekintést engedett, és beismerte, volt rá alkalom, hogy elcsattant egy-egy pofon. Ugyanakkor kiemelte erre sokszor a balesetveszélyes helyzet miatt volt szüksége és úgy gondolja, egy-két kirívó esetet általánosítanak azért, hogy nagyobb hírnevet kapjanak.



„Az vesse rám az első követ, aki abban a korban szocializálódott, a nyolcvanas évektől gyerekekkel foglalkozott, és olykor, ha erős indoka akadt rá – mert eltört volna a gyerek lába, betört volna a feje, ha az uszodában baromkodik, a vizes kövön elesik, vagy egyéb fegyelmezetlenségekről már ne is beszéljünk –, nem kevert le egy-egy nyaklevest, vagy nem emelt ki a vízből senkit a manapság elfogadhatónál erőszakosabban” – mondta.









A sok interjúban előkerült botozásról is beszélt. Állítása szerint az eszközzel sohasem fájdalom okozása volt a célja.



„A partról valóban azzal ütöttem a gyerek könyökét, ha nem emelte elég magasra, vagy kólintottam fejbe, ha mélyen lógatta azt, és ugyanígy javítottam a hibát gumikötelezés közben is. De nem azért ütünk, hogy fájjon, hanem, hogy figyeljen már oda, mert hiába kiabál az ember, a víz alatt nem érteni semmit.”



Azt, hogy miért hagyta el kivétel nélkül az összes tanítványa azzal indokolta, az olimpiai bajnoki címhez nem elég a tehetség, egy nagy adag ego is kell. Véleménye szerint a sikerekkel ez egyre növekszik és emiatt főleg kamaszkorban sokszor úgy érzik a sportolók, mindenhez jobban értenek. Szerinte az edzői és a sportolói ego egymásfölé emelkedése az, ami a problémákat generálja.



Cseh Lászlóval kapcsolatosan kitért rá, hogy valóban előfordult, hogy hónapokon keresztül hazazavarta, mert úgy érezte nem megfelelően végzi az edzéseket, de ő ezt nem nevezné betörésnek. Hozzátette azért fáj neki az úszó nyilatkozata, mert korábban Cseh mindenben segítette őt, ha kellett a táskáját cipelte, ha kellett lesegítette a buszról.

Véleménye szerint Cseh nyilvánosság elé való kiállása annak is köszönhető, hogy az úszó nemrég elkezdett egy pszichológussal együtt dolgozni.







„Állítólag Laci idén januárban pszichológus segítségét kérte, azért, hogy minél jobban szerepeljen az utolsó olimpiáján. Azóta foglalkozik vele szakember. Nyilván leástak a múltba, és mindez a megtisztulása szerves része. Csak éppen, miközben a pszichológus a munkáját végzi, azzal nem biztos, hogy számolt, mit ért el vele.”



Az edző az őt szexuális zaklatással vádolt Dara Eszterre is kitért. A kérdésre, miszerint valóban meg történt-e, hogy puszilgatni kezdte tanítványát, azt mondta, ezt senki nem gondolhatja komolyan.



„Eszter a nevelt fiamnak volt a barátnője. Három éven keresztül ott ült a családi asztalnál, együtt nyaraltunk, jártunk kirándulni. De kérdezek valamit. Mi az oka annak, hogy miközben 2013 júniusában, Szepesi Niki könyve után az összes létező egykori, és jelenlegi úszóm – igen, Cseh Laci és Kozma Dominik is – és az összes úszóedző, számos szülő aláírásával állt ki a Cár mellett, mondván nem történt ilyen, most, 2021 végén, előjönnek olyan panaszok, amelyeket korábbi versenyzőim az ezredforduló magasságában, vagy még régebben láttak, vagy látni véltek? Miért most érett meg Laciban, Dominikban, Eszterben, pláne Kiss Noémiben – aki még a nyolcvanas években Egérrel úszott – az, hogy ezeket elmondja?”

Ezúttal is beszélt többi tanítványáról is. Kiemelte, azt nagyon sajnálja, hogy Szilágyi Liliána nem folytatta, ugyanakkor egy a versenyző által neki küldött sms-t is mutatott, melyben Szilágyi azt írta: akkor még nem én döntöttem sajnos. Én maradni akartam, és ezért nem maradhattam. De tudom, mire lettünk volna képesek!

Az egész ügy kapcsán végezetül kifejtette, azért is fáj neki az ellene indított hadjárat, mert úgy érzi rajta keresztül egy olyan edzői közösségbe is beletipornak, amely kiemelkedő sikereket ért el.

Borítókép: Facebook.com/MUSZ