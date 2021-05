Összesen tíz paraúszó képviselte hazánkat a sportág legnagyobb, tokiói paralimpia előtti eseményén. A magyar csapat tagjai fantasztikusan teljesítettek, hiszen összesen kilenc aranyérem mellett, két ezüstöt és két bronzot szereztek, amellyel minden idők legeredményesebb világ-, vagy Európa-bajnoki szereplését tudják maguk mögött!

Hosszú kihagyás után rendeztek ismételten nemzetközi versenyt paraúszásban. A portugáliai Paraúszó Európa-bajnokságon az előzetes elvárásokat túlszárnyalva szerepelt a magyar paraúszó-válogatott. A csapat első aranyérmét Illés Fanni szerezte, miután magabiztos versenyzéssel védte meg Európa-bajnoki címét 100m mellen. Eredményesség tekintetében Pap Bianka (Vasas SC) négy arany-, két ezüstéremmel, valamint Konkoly Zsófia (PSN) három arany-, egy ezüstéremmel volt a legsikeresebb, valamint a most először induló női 4x100m gyors váltó (34 pontos – a résztvevők klasszifikációs besorolása alapján) ezüstérme is elismerésre méltó, de a fiatalok is minden várakozást felülmúltak. A magyar csapat az előkelő, ötödik helyet szerzete meg az éremtáblázaton.

A funchali Paraúszó Európa-bajnokságon résztvevő csapat tagjai:

Adámi Zsanett, Illés Fanni (1 arany-, 1 ezüstérem), Iván Bence (2 bronzérem), Konkoly Zsófia (3 arany-, 1 ezüstérem), Pap Bianka (4 arany-, 2 ezüstérem), Payer Kata (1 ezüstérem), Szabady Ádám, Száraz Evelin (1 aranyérem), Tar Réka és Tóth Tamás.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a sikeres szereplést az augusztusban kezdődő tokiói paralimpia egyik remek főpróbájaként értékelte:

„Mindig nagy örömmel tölt el, amikor a Magyar Paralimpiai Csapat tagjai sikeresen szerepelnek. Az elmúlt egy hétben, az úszó Eb minden egyes napja megerősített abban, hogy a magyar parasportolók a legtehetségesebbek közül valók, az őket segítő szakemberek pedig a világ legjobbjai. A portugáliai Eb-n mutatott teljesítménye minden egyes úszónknak, különösen a fiataloknak nagy reményekre jogosító. Erős, büszke, motivált paraúszó csapatunk van, amelyik zászlóshajója lesz a Magyar Paralimpiai Csapatnak Tokióban."

Dr. Sós Csaba, a paraúszó-válogatott szövetségi kapitánya szerint szép jövő áll a hazai paraúszók előtt:

„Paraúszóink nagyon magasra tették a lécet a tokiói paralimpiai játékok előtt a történelmi szerepléssel az Eb-n. Jó látni, hogy ennyi fejlődtek a fiatalok az elmúlt, nehéz időszakban, és hogy a már bizonyított versenyzőink is tovább tudtak javulni. Büszke vagyok a hazai paraúszó sportra, mert jó úton halad.”

Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok, a Paralimpiai Bajnokok Klubja elnöke, valamint a magyar paraúszó-válogatott vezetőedzője a portugáliai Eb-n, így értékelte az egyhetes versenyt:

„Csodacsapat született Portugáliában! Történelmi sikereknek lehettünk szemtanúi, hiszen világ-. és Európa-bajnokságokon ennyi érmet a magyar paraúszó-válogatott még nem szerzett. A fiatalok minden elvárást felülmúltak és Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Illés Fanni, valamint Száraz Evelin révén komoly éremszerzési esélyek rajzolódtak ki Tokióra.”

Konkoly Zsófia, paralimpiai bronzérmes paraúszó, aki Funchalban három arany- és egy ezüstérmet szerzett Madeirán további boldog emlékeket szerzett:

„Szeretek Madeirán versenyezni, a legjobb időimet mindig itt úszom és most is sikerült javítanom rajtuk. Most először szólt nekem a magyar himnusz, ami csodálatos érzés, meg is könnyeztem, bármikor újra élném az első három napot. Nagyon hálás vagyok edzőmnek, Jancsik Árpádnak, valamint személyi edzőmnek és dietetikusomnak. Nélkülük és a családom nélkül most nem tartanék itt.”

Pap Bianka, paralimpiai ezüst-, és bronzérmes paraúszó fanatasztikus élményként élte meg a versenyt:

„Hatalmas örömmel tölt el, hogy én is tagja voltam ennek a nagyon erős csapatnak, akikkel történelmi eredményt értünk el. Nagyon lökést adott paraúszó társaim sikeressége, éreztem, hogy én is képes vagyok bármire. Sok év után végre minden versenyszámomban javulni tudtam és meglett a sok munka eredménye. Izgatottan várom a paralimpiát és remélem, hogy itt legalább ilyen sikerese lesz a válogatott. A csapat nevében szeretnék köszönetet mondani edzőinknek, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, a Magyar Úszó Szövetségnek, és persze azoknak, akik végig szurkoltak nekünk a verseny alatt.”

A magyar paraúszó-válogatott 2021. május 24-én, hétfőn 22:35-kor érkezik a Liszt Ferenc Repülőtér 2A termináljára Frankfurtból az LH 1342-es számú járattal, ahová szeretettel várjuk a sajtó képviselőit. A Magyar Paralimpiai Csapatnak összesen 30 kvótája van a tokiói Paralimpiai Játékokra: négy asztaliteniszben, négy atlétikában, hat kajak-kenuban, hét kerekesszékes vívásban, egy kerékpárban, egy sportlövészetben és hét úszásban.

Forrás: Magyar Paralimpiai Bizottság

Fotók: Magyar Paralimpiai Bizottság