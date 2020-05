Mireia Belmonte újra végezhet vizes edzéseket, miután a spanyol kormány május 18-án úgy döntött , hogy megnyitja a Barcelonában található Sant Cugat edzőközpontot. A spanyolok olimpiai bajnok úszója a Teledeporte nevű televíziónak adott interjút, amiben beszámolt a felkészüléséről, a tokiói terveiről, és arról is vajon ő lesz-e hazája zászlóvivője az ötkarikás játékokon.

Belmonte elsőként arról beszélt, hogy testben és fejben is nehéz volt visszatérnie az uszodába, a 66 napos kihagyást követően.

„Mindkettő nehéz volt, de talán testben nehezebb. Bár napi szinten sok erősítő és kardio gyakorlatot végeztünk, nagyon hosszú ideje nem voltunk vízben. A szünet alatt mentálisan is próbáltam formában tartani magam, például sok versenyem lejátszottam fejben. Így mentálisan könnyebb.”

