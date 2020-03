Mind a nyolc, a játékok után is a használatos, azaz állandó versenyhelyszín elkészült a nyári, tokiói olimpiára és paralimpiára.

A szervezők pénteken jelentették ezt be, jelezve, hogy az úszók otthonául szolgáló vizes központ építési munkálatai február végén fejeződtek be, és március 22-én felavatják a létesítményt.



A másik hét, szóban forgó helyszín már korábban elkészült, köztük van az Olimpiai Stadion, amely tavaly novemberben lett kész. A gyeplabda-aréna és a szlalom kajak-kenu pálya is azok közé a létesítmények közé tartozik, amelyeket a játékok után nem építenek át vagy bontanak le.



Az ötkarikás eseményen és az azt követő paralimpián összesen 43 versenyhelyszínen zajlanak majd a küzdelmek.



Egyelőre kérdéses, hogy a koronavírus-járvány miatt valóban elkezdődik-e az olimpia július 24-én. Hasimoto Szeiko olimpiarendezésért felelős japán miniszter kedden azt mondta, elvben lehetséges, hogy nem az eredeti időpontban, hanem az év későbbi szakaszában rendezzék meg a tokiói nyári játékokat, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ugyanakkor kitart az eredeti időpont mellett.

Borítókép:Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images