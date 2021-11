Kedden az oroszországi Kazanyban megkezdődik az úszók rövidpályás Európa-bajnoksága; a viadal történetében először küzdenek majd hat napig a kontinens versenyzői a 25 méteres medencében.

A magyar csapat ezúttal mindössze 13 főből áll - ebben az évben még rövidpályás országos bajnokságot, majd világbajnokságot is rendeznek -, a válogatott legrutinosabb tagja pedig Jakabos Zsuzsanna lesz. A győriek 32 éves úszója egyébként már a hét eleje óta a tatár fővárosban tartózkodik, hiszen klubtársával, Szabó Szebasztiánnal együtt rajthoz állt a világkupa-sorozat kazanyi állomásán. Mindketten szép eredményeket értek el, Jakabos például 400 méter vegyesen idei legjobbjával, 4:30.38 perces eredménnyel nyert, amivel második az európai rangsorban - csak a brit Abbie Wood tudott ennél jobbat 2021-ben -, míg 200 méter pillangón harmadik a listán.



Szabó Szebasztián 50 méter pillangón tavasszal nagymedencében lett Európa-bajnok a Duna Arénában, most nagyon jó esélye van rá, hogy ezt 25 méteres medencében is megtegye, ugyanis a világkupában olyan időt úszott, amelynél csak a világcsúcstartó brazil Nicholas Santos tudott jobbat idén, az európai sprinterek pedig a közelében sincsenek.

A tokiói olimpián 200 méter pillangón arany-, 100 méteren ezüstérmes Milák Kristóf ezúttal több számban is medencébe ugrik majd: két "kedvence" mellett biztosan számolni kell majd vele például 50 méter háton, amely számban például a Duna Arénában rendezett világkupa-fordulóban kétszer is országos csúcsot javítva diadalmaskodott.

Kazanyban több fiatal is lehetőség kap, ők az idei, római junior Eb-n nyújtott szereplésükkel szolgáltak rá az indulási jogra.

A kazanyi viadalra 41 országból 405 úszót neveztek, az orosz szervezők hétfői közlése szerint a 25 méteres medencében zajló kontinensviadalt nézők nélkül bonyolítják le a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

Az előfutamok magyar idő szerint 8 órától kezdődnek, az esti programban az elődöntőket és a döntőket 16.30-tól rendezik, az M4 Sport élőben közvetíti az eseményt, a vasárnapi finálék az M4 Sport+ csatornán láthatóak majd.

A magyar csapat:

férfiak:

Betlehem Dávid (400-800-1500 m gyors)

Kós Hubert (200 m hát, 100 m pillangó, 200-400 m vegyes)

Milák Kristóf (100-200 m gyors, 50 m hát, 100-200 m pillangó)

Németh Nándor (100 m gyors)

Szabó Szebasztián (50-100 m gyors, 50-100 m pillangó)

nők:

Burián Katalin (100-200 m hát)

Fábián Bettina (200-400-800-1500 m gyors)

Jakabos Zsuzsanna (200 m pillangó, 200-400 m vegyes)

Késely Ajna (200-400-800 m gyors)

Mihályvári-Farkas Viktória (400-1500 m gyors, 200-400 m vegyes)

Pádár Nikoletta (50-100-200-400 m gyors, 100 m vegyes)

Szabó-Feltóthy Eszter (50-100-200 m hát, 200-400 m vegyes)

Ugrai Panna (50-200 m gyors, 50-100-200 m hát, 100-200 m vegyes)

Borítókép: Facebook.com/ Jakabos Zsuzsanna