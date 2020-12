Telegdy Ádám olimpiai A szintet ért el 100 méter háton az úszók országos bajnokságának keddi nyitónapján Kaposváron.

A viadalon ezen az estén még csak előfutamokat rendeztek, ugyanis a jövő nyárra halasztott tokiói olimpia időrendjéhez igazodva a döntőket délelőtt bonyolítják le.



Ennek ellenére a 25 éves Telegdynek - akinek 200 méter háton is van A szintje - már itt sikerült teljesíteni az olimpiai szintidőt 100 méter háton: 53.72 másodperces idővel csapott célba, ami 13 századdal jobb az 53.85-ös határnál.



Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke Szita Károly polgármesterrel, a MÚSZ elnökségi tagjával közösen nyitotta meg az eseményt. A szervezet vezetője beszédében elmondta, 2020 aligha tartozik majd a kedvenc éveik

sorába, a koronavírus-járvány miatt sokan sok mindent veszítettek, és ez alól a sportolók sem lehettek kivételek.



"Ha mást nem, célokat, álmokat kellett feladni, s motivációt találni a legkeményebb edzésnapokon akkor is, amikor minden olyan kilátástalannak tűnt. Mi a Magyar Úszó Szövetségben mégis úgy gondoltuk, 2020 nem múlhat el úgy, hogy ne avassunk országos bajnokokat, amikor ez megtörtént a világháború éveiben is. Ne maradjon teljesen üresen ez az esztendő, az évkönyvekben ne csak egy megjegyzés szerepeljen 2020 mellett, hanem igenis legyenek győztesek, érmesek, döntősök" - mondta Moszkva olimpiai bajnoka.

