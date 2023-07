"Ha megnézzük a világranglistákat, akkor Szebasztiánnak jó esélye van 50 pillén és 50 gyorson is egy jó szereplésre. A 4x100-as férfi gyors váltó, amely tavaly a világbajnokságon ötödik lett, idén Milák Kristóf nélkül nem lesz erősebb, de ott se feltett kézzel kell menni, tehát minden versenyszámban meg kell próbálni a lehető legjobbat nyújtani" - mondta Petrov Iván hétfőn a Kossuth Rádiónak.



A szakvezető azt is kiemelte, hogy Szabó az 50 méter gyorsra koncentrál, ettől függetlenül pillangóúszásban is jól szeretne szerepelni. Az első nap pedig döntő lesz a fukuokai vb-n, mivel Szabó az utóbbi versenyszámban előfutammal kezd, majd a 4x100 méteres váltóval áll rajtkőre, délután pedig a pillangóúszás középdöntője következik. Ezt követően Petrov reményei szerint a váltó fináléjában is érdekelt lehet a magyar válogatott.

A győri szakembernek még két tanítványa szerepel a vb-n: Jakabos Zsuzsanna és Sebestyén Dalma. Előbbi 200 méter pillangón és 400 méter vegyesen is úszik, előbbiben a harmadik és a negyedik napon, utóbbiban pedig az utolsó versenynapon, július 30-án száll medencébe. A szakvezető néhány technikai változtatást eszközölt a rövid pályán kétszeres Európa-bajnok fordulóiban, és azt várja el Jakabostól, hogy egy picivel jobbat ússzon a tavalyi teljesítményéhez képest.

Sebestyénnek az olimpia szempontjából meghatározó lehet a vb-n és az Universiadén való szereplése is.

"Dalma 200 vegyesen egy századra maradt el az országos bajnokságon az olimpiai A szinttől, így jó eséllyel ezzel az erős B szinttel is ott lehet Párizsban, de nagyszerű volna, ha azt az egy századot le tudnánk faragni" - hangsúlyozta Petrov Iván.

Fotó: Mohamed Farag/Getty Images