Hétfőn újabb szenzációs országos csúcsot állított fel 50 méter pillangón Szabó Szebasztián a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga (ISL) hatodik összecsapásán.

Az Aqua Centurions magyar versenyzője a rövid pályás sorozatban immáron harmadszor úszott országos csúcsot ebben a számban, ezúttal kereken egy tizedet faragva nyolc nappal korábbi idejéből, 21.86 másodperces idővel csapott célba. Ez minden idők negyedik legjobb ideje, csak a világcsúcstartó brazil Nicholas Santos úszott két alkalommal jobbat (21.75 és 21.81), valamint az Európa-csúcstartó Steffen Deibler előzi meg (21.80) Szabót az örökrangsorban.



A hatodik összecsapást az Energy Standard nyerte, amelynek egyetlen magyar versenyzője, Jakabos Zsuzsanna 400 méter vegyesen és 200 méter pillangón is egy harmadik hellyel segítette együttesét. Utóbbi számot Kapás Boglárka (NY Breakers) nyerte - ő 400 méter vegyesen negyedikként ért célba -, Verrasztó Evelyn (Aqua Centurions) hetedik lett.



100 méter háton Telegdy Ádám (NY Breakers) 6., Burián Katalin (Aqua Centurions) 7. lett, míg Verrasztó Evelyn és Késely Ajna (NY Breakers) nyolcaddiként zárt 100 méter vegyesen, illetve 200 méter gyorson.



Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy csapat küzd egymással. A lebonyolítás szerint minden csapatban 12-12 férfi és női úszó vehet részt egy viadalon, de két-két további versenyző is bevethető váltókban. Egy számban klubonként két úszó versenyez, a helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki a végső sorrend.



Az egyéni számokban 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot lehet szerezni alapvetően - ugyanakkor ha valaki bizonyos előnnyel nyer, akkor pontokat rabolhat a többiektől -, míg a váltók dupla szorzóval járnak. Az úgynevezett csillagszóró futamban pedig - amelyben az 50 méter gyorsot egymás után háromszor kell leúszniuk a versenyzőknek, de mindegyik végén feleződik a mezőny - akár triplázni is lehet.



A sorozat második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kell élniük. Tíz fordulót rendeznek az alapszakaszban, ezt követően kerül sor az elődöntőre és a döntőre.

Borítókép: Facebook/ISL