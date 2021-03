Néhány szabályváltozással igyekeznek kiegyenlítettebbé tenni az erőviszonyokat a Nemzetközi Úszóliga (ISL) idei szezonjában.

Szekeres Dorina, Hosszú Katinka csapatának, a Team Ironnak a menedzsere kedden az M4 Sport Sporthíradójában azt mondta, hogy az amerikai sportágakban megszokott drafthoz hasonló választással próbálnak majd tenni azért, hogy a csapatok kiegyenlítettebbek legyenek, ezáltal még izgalmasabb versenyeket lássanak a nézők.



Szekeres kiemelte: a tavalyi tíz csapat versenyez majd idén is, a legjobb úszók ezúttal is részt vesznek a viadalon, ők pedig az Ironnál elsősorban abban bíznak, hogy a világcsúcstartó Milák Kristófra az első idényhez hasonlóan ebben az évben is számíthatnak.



A 200 méteres pillangóúszás rekordere tavaly koronavírus-fertőzés miatt kénytelen volt kihagyni az ISL-t, visszatérésével jelentősen erősödne a csapat - tette hozzá a menedzser.



A viadal szervezői a múlt héten jelentették be, hogy idén augusztustól a harmadik szezonnal folytatódik a versenysorozat, amelyben a tíz résztvevő együttes augusztus végétől az alapszakasz során hat héten keresztül - akárcsak tavaly, a Duna Arénában - egy helyszínen méri össze erejét. A rájátszás novemberben, a legjobb nyolc csapat részvételével zajlik majd, a négycsapatos nagydöntőt pedig decemberben rendezik meg.



Az ISL előrehaladott tárgyalásokat folytat a lehetséges helyszínekről, melyek között ázsiai, európai és észak-amerikai városok is szerepelnek.



A sorozat második szezonját a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével rendezték a Duna Arénában. A Magyarországra érkezett sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kellett élniük.

Borítókép: facebook/Hosszú Katinka