Az utóbbi napokban Cseh László több nyilatkozatával is felkorbácsolta az állóvizet a magyar úszósport háza táján. A nemrég visszavonult úszó egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, Turi György irányítása alatt terrorban éltek. Ezt az állítást támasztotta alá később Kozma Dominik is, aki egy interjúban arról beszélt a kiabálás állandó eleme volt az edzéseknek, de olyan is előfordult, amikor a testi fenyítés sem maradt el. Nemrég megszólalt a történet másik résztvevője, Cseh és Kozma egykori edzője, Turi György is.

Azt már régebben is lehetett tudni, hogy Cseh László viszonya nem volt felhőtlen egykori edzőjével, Turi Györggyel. Az úszó azonban csak visszavonulását követően kezdett arról beszélni, mi volt ennek az oka. A Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, mai napig haragszik egykori mesterére és nem is keresi a társaságát, mivel Plagányi Zsolt irányítása alatt rájött, hogy Turi úgy bánt velük, ahogy nem lett volna szabad.

Ezt a nyilatkozatot a 24.hu-nak egészítette ki. Ekkor már egykori edzője konkrét fenyítési módszereiről is beszélt.

„Gumikötelezés közben koki a farúddal. Ha nem úszod meg a szintidőt, akkor ugyanez a vízben. Képzeld el, amikor becsapsz 186-192-es pulzussal és puff a fejedre. De ennél is rosszabb a lelki terror. Mert abban éltünk, ez nem kérdés” – mondta el a lapnak.

Cseh azt is hozzátette, Kőbányán annyira tönkretették az úszókat, hogy nem telt el úgy edzés, hogy valaki ne sírt volna a medence partján. Erről nem csak ő, hanem Turi másik tanítványa, Kozma Dominik is beszélt. Kozma a Blikknek azt nyilatkozta, a legtöbb helyen nem úszókat, hanem katonákat képeznek.

„A magyar úszósport még mindig ott tart, hogy a túlterhelésben hisz, aztán az ebből fakadó sérülések után semmilyen felelősséget nem vállal a klub, az edző. Nagyjából érzed, mikor van az a pont, amikor az edzés már nem visz előre, de a kiabálást ugyanúgy megkapod."

"Volt, hogy a hajánál fogva húzta ki az edző az úszót a vízből, sajnos ilyet is láttam” – részletezte véleményét.

Az interjúk után a másik fél is megszólalt. Turi György a Magyar Nemzet kérdésére reagált az őt ért kritikákra.

Az edző kiemelte, az fáj neki leginkább, hogy úgy állítják be őt, mint akitől menekülnek a tanítványai a módszerei miatt.

Ezt követően egyesével is szóba hozta egykori tanítványait. Késely Ajnáról elmondta, hogy előzetesen is úgy tervezték, a tokiói ötkarikás játékok után abbahagyják a közös munkát.

Szilágyi Liliánával kapcsolatban úgy fogalmazott, az úszó mai napig sajnálja, hogy a külső körülmények miatt váltania kellett. Ezt egy levelezéssel is alátámasztotta.

A Risztov Évával való viszonyát sem értékelte negatívan. Kiemelte az úszó visszavonulása miatt hagyta el őt, majd szakágat váltott, de később visszatért hozzá.

Bernek Péterrel kapcsolatban elmesélte, azért orrolhattak meg rá, mert őszintén elmondta, úgy látja, a sportoló sosem lesz olimpiai bajnok.

Kozma Dominikről nem szívesen beszélt, Cseh László kijelentéseire ugyanakkor részletesen reagált.



„A gumikötelezés bonyolultabb feladat annál, mint ahogy azt elképzelnénk. Nem elég erősen és gyorsan rángatni, az úszómozdulatot kell közben szimulálni. Ha ez nem elég pontos, akkor az edző – mert hogy kézzel nem tud odakapni –, mint a karmester, egy pálcával mutat oda, ahol biccen a technika."



"Előfordulhatott, hogy rákoppintottam a kezére, akár a fejére is, ez tucattörténet a sportágban, de soha nem ütöttem meg” – részletezte az úszó által kiemelt esetet.



Nemcsak erről beszélt, hanem a Cseh által említett lelki terrorról is.



„2000-ben vagy 2001-ben, a nyár elején történt. Kiírtam Lacinak a mondhatni szokásos résztávokat szintidőkkel a kétszáz pillangóra való felkészülés jegyében. Nagyon elmaradt a kért időktől. Mondtam neki, ez így nem jó, vágjon neki újra. Húzta a száját, de megcsinálta, még lényegesen gyengébb időkkel.”



„Ennek így semmi értelme – folytattam –, Lacika, akkor inkább menj haza, s akkor gyere edzésre, ha hajlandó vagy dolgozni.” Másnap ismét ott volt az uszodában. Az edzés ugyanúgy zajlott le. Ez ment egy hónapon keresztül. Aztán következett a bajnokság, amelyen egyetlen aranyérmet sem szerzett, majd a nyári szünet, s ősszel nem csupán testileg, hanem lelkileg is megerősödve tért vissza. Hát ez lenne a betörés története.” – mondta erről.

Borítókép: MOB