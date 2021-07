Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint Milák Kristóf kvalitásait jól mutatja, hogy még azon a borzasztó helyzeten is túl tudta tenni magát, hogy nem sokkal a 200 méter pillangó olimpiai döntője előtt elszakadt a nadrágja.

Az 1980-ban Moszkvában olimpiai bajnok Wladár Sándor szerda reggel az MTI-nek elmondta, a szövetség munkatársaival, illetve Gergely Istvánnal, a Budapesti Honvéd SE elnökével közösen nézték a finálét, és ugyan a pezsgő be volt készítve, ő rettentően tartott valami olyan problémától - kiugrás, túldelfinenzés, rossz forduló -, ami megakadályozhatta volna a 21 éves klasszis győzelmét. Hozzátette, kicsit félt attól, hogy megbosszulhatja magát, hogy Milákot mindenki előzetesen kikiáltotta olimpiai bajnoknak, de ő ezen, illetve az úszódresszével adódott problémán is túl tudta tenni magát.

Wladár Sándor kiemelte a Milákot felkészítő Selmeci Attila szerepét: "Köszönet neki az elmúlt évekért, hiszen láttuk, micsoda küzdelem volt Kristófot felemelni a világ tetejére. Az ő teljesítménye legalább akkora mint Milák Kristóf aranyérme, a szívét-lelkét beletette ebbe." Wladár Sándor az MTI érdeklődésére megjegyezte, véleménye szerint a 100 méter pillangón a világcsúcstartó Caeleb Dressel talán most nincs abban a tőle megszokott "gladiátor" formában, és van egy olyan érzése, hogy Milák el tudja kapni majd.

A bronzéremről mindössze hét századdal lemaradó Kenderesi Tamásról, illetve a 400 méter vegyesen hasonlóan kicsi különbséggel negyedik Verrasztó Dávidról szólva az elnök elmondta, neki legalább annyira fáj a dolog, hiszen mindkét úszót nagyon szereti és tisztában van vele, milyen munkát végeztek el, "járt volna nekik a dobogós helyezés". "Kellő belső békét kívánok nekik, de nyugtassuk meg őket, hogy ilyen fantasztikus mezőnyben negyediknek lenni egy olimpián fantasztikus dolog."

A 100 méter gyorson döntős Németh Nándorral kapcsolatban megjegyezte: már 2017-ben, még mielőtt elnök lett, azt mondta, hogy a magyar úszósport jövőjének két legnagyobb csillaga Milák Kristóf és Németh Nándor lesz. "Azzal, hogy ebben a hallatlanul erős mezőnyben be tudta küzdeni magát a döntőbe, elvégezte a dolgát. Teljesen mindegy már, hogy milyen helyezést fog elérni." Wladár Sándor beszélt Hosszú Katinkáról is, aki címvédőként és világcsúcstartóként csak hetedik lett 200 méter vegyesen. Mint azt megjegyezte, a koronavírus-járvány kitörésével, és az azzal járó körülményekkel - törölt és halasztott versenyek - a klasszis felkészülési metodikája teljes mértékben sérült és egy teljesen új rendszert kellett kialakítani, ez most erre volt elég.

"Soha ne felejtsük el, hogy mennyi örömöt és büszkeséget okozott ő nekünk, hány ember lelkét melengette határon innen és túl" - jegyezte meg.

