Az idei fukuokai világbajnoksághoz képest azonban komoly különbség, hogy a párizsi játékokon előbb rendezik a medencés számokat, és később kerül sor a nyíltvízi versenyre, emiatt Rasovszky és edzője, Szokolai László szerint is nagyon át kell gondolni, hogy belevágjanak-e a hosszú programba.



"Erősen el kell gondolkodni, mit veszíthetünk és mit nyerhetünk vele" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának a 2021-ben Tokióban a 10 kilométeres versenyben ötkarikás ezüstérmes Rasovszky, aki a fukuokai vb-n is második lett ezen a távon, illetve csapattársaival váltóban is, majd medencében 400, 800 és 1500 méteren is egyéni rekordot úszott. Szerinte a végső döntés április környékére, az országos bajnokság idejére várható, addig azonban több egyeztetés lesz még az edzőjével.

"Én szeretnék még javítani ezeken az egyéni csúcsokon, mielőtt azt mondom, hogy igen, vállaljuk. Ha sikerülne egy kicsit faragni valamelyik időből, akkor tudnám azt mondani biztonsággal, hogy vállalni kell mindkettőt" - árulta el.

Edzője szerint viszont "egyáltalán nem biztos, hogy indul majd medencés számokban, ugyanis amiben éremért megy a csata, azt kell preferálni". Szokolai László úgy véli, nagy az esélye annak, hogy nem a medencét fogják előnyben részesíteni.

A tréner szerint Rasovszky az olimpián úgy fog odaállni a nyíltvízi versenyhez, hogy megpróbálja megnyerni. Maga Rasovszky egyelőre abba reménykedik, hogy Tokió után ismét sikerül éremmel hazajönnie.

A fukuokai vb-szereplésére visszatérve nagyon elégedett volt, úgy nyilatkozott, hogy talán még soha nem volt ilyen jó formában, az egyéni és a váltóezüstöt, illetve az összes úszását értékelve azt mondta: ez volt talán az egyik legjobb szereplése.

"Ez mindenféleképpen biztató. A fő versenyen voltam a legjobb formában, jól ment a versenyzés, fejben, fizikálisan, mindenhogy csúcsra voltam járatva, hogy a legjobb eredményt érjem el" - összegezte a Japánban mutatott teljesítményét.

Fotó: Quinn Rooney/Getty Images