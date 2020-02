A világcsúcstartó és Világjátékok-győztes Senánszky Petra egyéniben 50 és 100 méteren áll majd rajthoz a szombaton és vasárnap sorra kerülő egri uszonyosúszó világkupán.

A 26 éves, többszörös világ- és Európa-bajnok sportoló az M4 Sport Sporthíradó című műsorában kedden azt mondta, izgatottan várja a versenyt, mert legutóbb ősszel volt éles megméretése, azóta edzésmunkát végzett.



"A legutóbbi Világjátékokon elért siker után nem volt könnyű újra belelendülni a nagy munkába, de most a 2021-es, egyesült államokbeli Világjátékokon való részvétel motivál a leginkább" - jelentette ki a 2017-es lengyelországi eseményen 50 és 100 méteren is világcsúccsal győztes Senánszky, aki a hétvégi egri vk-n két váltószámban is versenyez majd.



A debreceni uszonyosúszó edzője, Kókai Dávid azt mondta, tökéletesen sikerült a versenyző felkészülése, nyárra pedig remélhetően eljutnak odáig, hogy Senánszky tovább tudjon javítani a világcsúcsain.



"Most minden mutatóban jobb, mint 2017-ben, amikor azokat a bizonyos, máig érvényben lévő világcsúcsokat úszta" - mondta Kókai Dávid, és kiemelte, Senánszky esetében már a pályafutása korai szakaszától kezdve szem előtt tartotta, hogy fokozatosan építsék őt fel.



Az egri CMAS uszonyosúszó világkupára a magyar szövetség tájékoztatása szerint 18 országból 559 résztvevő jelentkezett, és ők 58 versenyszámban mérhetik össze tudásukat. A viadalon négy kontinens képviselteti magát, az európai országok mellett érkeznek sportolók az Egyesült Államokból, Indonéziából és Tunéziából is.



A magyar csapatban ott lesz Senánszky mellett az ugyancsak világ- és Európa-bajnok, 43 éves Kanyó Dénes és a 2017 óta magyar színekben versenyző felvidéki, világ- és Európa-bajnok Bukor Ádám is.



