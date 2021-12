Ötödik helyen végzett a magyar női 4x200 méteres gyorsváltó hétfőn az Abu-Dzabiban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.

A délelőtti előfutam során a világbajnokságon először Kapás Boglárka is medencébe ugrott, a 200 méter pillangó nagymedencés világbajnokának, olimpiai negyedik helyezettjének helyét azonban a fináléra Jakabos Zsuzanna vette át, aki mellett Gyurinovics Fanni, Pádár Nikolett és Késely Ajna úszott.



A győriek 32 éves versenyzője ötödik helyen váltott Gyurinoviccsal, aki délelőtt kezdett, most viszont másodikként repülőrajttal fél másodperccel gyorsabb volt - ez nagyjából ugyanazt a teljesítményt jelenti. A csapat továbbra is az ötödik helyen haladt, a 15 esztendős Pádárnak viszont nem sikerült megismételnie az előfutamban úszott idejét, Késely Ajna így hatodikként vágott neki az utolsó 200-nak és ugyan valamelyest ő is lassult, behozta az ötödik helyre a váltót 7:47.04 perccel.

"Bevallom őszintén, a futam előtt eléggé ráfeszültem a dologra, hiszen én délelőtt nem úsztam és mindenképpen szerettem volna egy jó idővel elindítani a váltót, ráadásul az októberi, berlini világkupa óta nem szerepeltem ebben a számban" - nyilatkozta Jakabos. A csapat legfiatalabb tagja, Pádár megjegyezte, első felnőtt világbajnoki döntője előtt rendkívül izgult, de örül ennek az ötödik helynek.

A számot a kanadaiak nyerték.

Eredmények:

női 4x200 m gyorsváltó, világbajnok:



Kanada (Summer Mcintosh, Kayla Sanchez, Katerina Savard, Rebecca Smith) 7:32.96 perc

2. Egyesült Államok (Torri Huske, Abbey Weitzeil, Melanie Margalis, Paige Madden) 7:36.53

3. Kína (Li Ping-csie, Cseng Jü-csie, Zsu Meng-hun, Liu Ja-hszin) 7:39.92

...5. MAGYARORSZÁG (JAKABOS ZSUZANNA, GYURINOVICS FANNI, PÁDÁR NIKOLETT, KÉSELY AJNA) 7:47.04

