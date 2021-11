Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tokiói olimpia után visszavonuló Cseh László több nyilatkozatában is arról beszélt, korábbi edzője, Turi György nem megfelelő módszereket alkalmazott és terrorban tartotta úszóit. A négyszeres olimpiai ezüstérmes interjúit követően több egykori úszó is nyilvánosság elé állt. Elsőként Kozma Dominik támasztotta alá a Cseh által elmondottakat, majd Kiss Noémi mesélte el saját történetét. Most újabb egykori tanítvány szólalt meg. Az Európa-bajnok Dara Eszter az Index-nek adott interjút, melyben részletesen beszámolt az őt ért atrocitásokról.



Dara elmondta, mindössze 12 éves volt, amikor Turi csapatába került, és mivel édesanyja egyedül nevelte, sokáig egyfajta pótapának tekintette a szakembert. Elmondta, 2004-ben egy edzőtábor alatt az edző szájon vágta őt, amikor utasítása ellenére este átment csapattársai szobájába, majd másnap nem úgy válaszolt neki, ahogy szerette volna. Hozzátette, ekkor ezt még egy atyai pofonnak tekintette, később pedig attól rettegett, ha megszólal, kiteszik a csoportból.



Elmondása szerint a szakember sakkban tartotta őket, ezért nem szegült ellen senki.



Kifejtette, 2008-ban a pekingi olimpián Turi puszilgatni próbálta őt.



„A versenyem előtti napon Turi behívott a szobájába, leültetett maga mellé az ágyra, olvastam azt a papírt, amit a másnapi számmal kapcsolatban adott nekem, majd azt éreztem, hogy elkezdi puszilgatni a nyakamat” – mondta.

„Automatikus volt, hogy amikor Turi odament a lányokhoz, rácsapott a fenekükre, illetve a fenekünkre, sőt még bele is markolt. Fürdőruhában eléggé kiszolgáltatott helyzetben voltunk” – tette hozzá.



Dara arról is mesélt, hogy rövid ideig egy párt alkotott a szakember fiával, ám a férfi úgy gondolta, a lány megérdemelte a történteket, mert biztosan úgy viselkedett, ahogy nem kellett volna.



Az úszó kiemelte, mai napig nem tette túl magát a történteken és a legjobban az fáj neki, hogy női mivoltukban alázták meg őket.

Borítókép: olimpia.hu