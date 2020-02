2019 júliusa óta alig ha kell bemutatni bárkinek is Milák Kristófot. Talán még a sportot kevésbé kedvelőknek is beugrik a kép, amikor a 19 éves srác játszi könnyedséggel átszeli a medencét, ezzel múltba taszítva a legyőzhetetlennek hitt Michael Phelps cápadresszes rekordját.



Szándékosan nem használtam az átússza szót, mert a magyar fiú olyan tökélyre fejlesztette a pillangózás technikáját, hogy szinte repült a víz színén. Ha a 200 méter teljes mozdulatsorást nem is tudjuk felidézni hiretelen, az a kép biztosan előkerül az emlékeinkből, amikor a fiatal srác szerény mosollyal kiül a kötélre, és két karját széttárva mutatja a világnak, új korszak jön, ideje engem ünnepelni.



Milák legendássá vált ünneplése.



Fotó: Clive Rose/Getty Images



Amikor visszapörgetjük ezeket a mozzanatokat biztosan azt hisszük, hogy egy hibátlan félistennel állunk szemben, aki mindig céltudatos, és sosem gyengül el. Azt azonban, hogy milyen ez a fiatalember pontosan, csak nagyon kevesen tudhatják. Most edzője osztott meg néhány gondolatot, amivel közelebb kerülhetünk az igazsághoz.

„Egy alapvetően szétszórt srác Kristóf, aki a verseny idején varázsütésre olyan koncentrált lesz, mint senki más. Kicserélik, ha jön a verseny. Ez egy fantasztikus képesség, és soha nem félt senkitől. Nemcsak most nem fél, hanem pár éve sem. Tud a sebességével és az irammal játszani, jól felmérni, meddig szabad elengedni az ellenfelet, milyen távolságot tud még könnyen behozni, pillanatok alatt eltüntetni. Van egy istenadta tehetsége, érzéke ahhoz is, hogy be tudja osztani az erejét. Mikor induljon meg, hogy ne fulladjon ki a cél előtt. Egy pillanat alatt tud ritmust váltani, amivel idegesíti az ellenfeleit. Erre születni kell, nem lehet tanítani, ebben rejlik a zsenialitása.”

Ebből a nyilatkozatból kiderül, hogy bizony Milák sem hibátlan, ez azonban mégsem omlasztja le a róla felálított képünket, sokkal inkább még nagyobbá teszi őt a szemünkben.

Forrás: Facebook.com/Budapest Honvéd Sportegyesület

Borítókép: Ronny Hartmann/Getty Images