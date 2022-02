A Japán Fukuoka helyett Magyarország rendezi 2022-ben a vizes világbajnokságot. A tervek szerint nézők előtt zajlanak majd az események Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Sopronban. A szervezők 100.000 vendégéjszakát garantálnak. Ezekről beszélt a Sport TV Mai helyzet című műsorában Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.



Májusban a Japán Fukuoka rendezte volna a 2021-ről 2022-re halasztott FINA vizes világbajnokságot, azonban a Japán szervezők a világjárványra való tekintettel még egy évet toltak volna az eseményen. Magyarország azonban vállalta, hogy 2017 után 2022 nyarán, június 18. és július 3. között is a vb házigazdája legyen.



„Budapestet a nemzetközi turizmus azért elhagyta, és ez egy nagyon jó nyárindító lehet, hogy több, mint 100 ezer vendégéjszakát garantálunk ezzel. Budapest ezzel nagyon nagy lehetőség előtt áll, hiszen újra vissza lehet valamelyest csalogatni a turizmust Budapestre, és nyilván a többi városba is. Az is egy fontos szempont volt, hogy ebből a nehéz időszakból hogyan lábaljanak ki úgy a különböző beszállítói csoportok, vagy bárki, aki dolgozik az eseményen, de a szállodások és azok a kisvállalkozások is, akik a turizmusra épülnek" – nyilatkozta a Sport TV Mai helyzet című műsorában Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.

Válaszolt arra is, hogy ez azt feltételezi-e, hogy lehetnek majd nézők a lelátókon: „Igen. Mert az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a nyár mindig mérsékeltebb, könnyebb, ráadásul ebben az időszakban a hullám mindig nagyon-nagyon alacsony volt, és így meg tudtunk nyitott rendezvényeket is szervezni.”

Vári Attila azt is leszögezte, hogy a sportolók érdeke is az volt, hogy ne maradjon el a 2022-es esemény, hiszen minden más verseny lebonyolítása a vb-hez igazodik, és nagy bizonytalansághoz vezetett volna, ha 2023-ra tolódik a vb. A magyar szervezők rutinja miatt szerinte zökkenőmentesen zajlanak majd az előkészületek a következő négy hónapban.

Forrás: Sport TV

Borítókép: MTI/Illyés Tibor