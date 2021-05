A címvédő Hosszú Katinka a második legjobb idővel jutott tovább 200 méter vegyesen pénteken a budapesti úszó Európa-bajnokságon.

A szám olimpia és világbajnoka, világcsúcstartója, 2:11.57 perces eredménnyel lépett az elődöntőbe, ahová másik magyarként Sebestyén Dalma került be, miután 2:11.87 perccel a mezőny negyedik legjobb idejét úszta.



Sebestyén Dalma is ott lesz a döntőben.



Hosszú 400 méter vegyesen már nyert mostani Eb-n a Duna Arénában, 200 méter pillangón pedig ezüstérmet szerzett, így az Eb-k történetében beérte Sarah Sjöströmöt, aki hozzá hasonlóan 23 medált gyűjtött eddig a kontinensviadalokon. A csúcsdöntés szinte garantált, ugyanis a 32 éves Hosszú sorozatban a hatodik győzelmére készül 200 vegyesen.



Női 100 méter gyorson Gyurinovics Fanni 55.21-es, olimpiai B szintes egyéni csúcsát megjavítva, 55.04 másodperccel összesítésben a 18. időt érte el, de 16. helyen még éppen befért az elődöntőbe.



Férfi 50 méter mellen Gál Olivér ugyancsak élete legjobbját úszta, 27.64 másodperces ideje - 27.99 volt eddigi csúcsa - a 16., elődöntős helyet érte a számára.



Férfi 200 méter háton Telegdy Ádám fő számában 1:57.22 perccel az ötödik lett, de mellette bejutott az elődöntőbe 13. Kovács Benedek (1:58.84 p) is.



A 4x200 méteres magyar női gyorsváltó is ott lesz a fináléban: a Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Fábián Fanni, Veres Laura összeállítású négyes 8:02.50 perccel hatodikként lépett tovább.



Férfi 800 méter gyorson nem lesz magyar döntős.



A magyarok további eredményei:



női 100 m gyors: 27. Senánszky Petra 55.51 mp

férfi 50 m mell: 42. Takács Tamás 28.43 mp, 46. Szöllősi Martin 28.52 mp

női 200 m vegyes: 14. György Réka 2:13.58 p

férfi 200 m hát: 14. Bernek Péter 1:59.07 p, 34. Jászó Ádám 2:02.20 p

férfi 800 m gyors: 14. Rasovszky Kristóf 7:56.27 p, 15. Kalmár Ákos 7:56.56 p, 22. Gyurta Gergely 8:03.83 p, 30. Kovacsics Márk 8:09.98 p

elődöntők, döntők 18.00:

női 1500 m gyors DÖNTŐ (Mihályvári-Farkas Viktória, Késely Ajna)

férfi 50 m pillangó DÖNTŐ (Szabó Szebasztián)

női 100 m hát DÖNTŐ

férfi 200 m hát elődöntő

női 100 m gyors elődöntő (Gyurinovics Fanni)

férfi 50 m mell elődöntő

női 200 m mell DÖNTŐ

férfi 200 m gyors DÖNTŐ (Milák Kristóf)

női 200 m vegyes elődöntő (Hosszú Katinka, Sebestyén Dalma)

női 4x200 m gyors DÖNTŐ (Magyarország)

Képek: MTI/Kovács Tamás