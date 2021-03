A világcsúcstartó és világbajnok Milák Kristóf 200 méter pillangón fantasztikus, 1:52.50 perces idővel ért célba előfutamában az úszók olimpiai kvalifikációs országos bajnokságának keddi nyitónapján.

A világcsúcstartó Milák mostani eredményének értéket mutatja, hogy ennél korábban csak ő maga, illetve a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps úszott jobbat a távon. A magyar sztár a 2019-es kvangdzsui világbajnokság fináléjában volt gyorsabb, amikor 1:50.73 perces világrekorddal győzött.



Az amerikai világklasszis pedig háromszor, de 1:52.50-en belüli úszásai közül csak egyszer tempózott a hagyományos textildresszben, kétszer pedig az azóta betiltott cápadresszben.



A Honvéd 21 éves klasszisának teljesítménye annak ismeretében még elképesztőbbnek tűnik, hogy ősszel koronavírus-fertőzés miatt heteket kellett kihagynia és az izomzatából is veszített, edzője, Selmeci Attila korábban azt nyilatkozta, hogy tíz hétbe telt, mire visszanyerte állapotát.



A keddi előfutamok ezen kívül sem teltek eseménytelenül, ugyanis Burián Katalin 100 méter háton 1:00.02 perces idővel olimpiai A-szintet (1:00.25) úszott. Burián eddig is ötkarikás indulónak számított, mivel 200 háton már rendelkezett szinttel.



A 200 méter pillangón ugyancsak világbajnok címvédő Kapás Boglárka is kiváló idővel lépett tovább az előfutamból: 2:06.85 perces ideje mindössze hét századdal rosszabb egyéni csúcsánál, amivel 2019-ben Kvangdzsuban aranyérmet nyert, ugyanakkor ez az idő még mindig elsőséget ért volna a Koreai Köztársaságban.



Kapás mögött a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka érte el a második legjobb időt, 2:08.54-gyel.

Borítókép: Milák Kristóf Hivatalos Sportolói oldal/facebook