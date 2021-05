A vizes Eb-n a Honvéd versenyzője, Milák Kristóf óriási fölénnyel nyerte meg hazai medencében.

A 21 éves úszó 2019-ben is, és az idei évben is nagy fölénnyel nyerte meg a számot, amellyel



A versenyben a másik magyar úszó, az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás a harmadik helyen fejezte be a számot.



Milák Kristóf 1:51:10-el nyert, ami Európa-bajnoki rekord. A világcsúcsot is ő úszta, Kvangjuban 1:50:73-at ért el.

