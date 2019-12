Milák Kristóf világ- és Európa-bajnok úszó számára az olimpiai felkészülés egyik mérföldköve lesz a márciusi országos bajnokság.

A 19 éves úszó az M4 Sport Sporthíradójában szerda este úgy fogalmazott: "fenomenális, hihetetlen" évet sikerült zárnia.



Milák a kvangdzsui világbajnokságon világcsúccsal nyerte meg a 200 méteres pillangóúszást, és magabiztosan utasította maga mögé riválisait. Hozzátette: a világbajnokság után rövid pihenőt tartottak, így egy hosszabb alapozásnak köszönhetően néhány hét alatt elérte a vb előtti szintjét.



Az olimpiai felkészüléséről elmondta: edzőjének, Selmeci Attilának óráról órára, percről percre lebontott edzésterve van már.



"Januárban utazok ki Thaiföldre, ahol háromhetes edzőtábor vár rám. Majd nagyjából két hetet leszek itthon, utána pedig Dél-Afrikában készülök. Amikor onnan visszajövünk, március végén lesz a felnőtt ob, ami nekem kisebb mérföldkőnek számít. Amilyen számban ugyanis ott jól tudok teljesíteni, abban lesz értelme készülni majd az olimpiára" - utalt arra, hogy pillangó mellett egyelőre gyorsra is készül.



Kiemelte: 200 és 400 m gyorson három évnyi munkát kellene behoznia ahhoz, hogy elérjen egy számára kitűzött célig.



"Ez rengeteg munkát jelent. Remélhetőleg hét hónap alatt sikerül annyit dolgozni, edzeni (amennyi szükséges), lehetőleg inkább okosan, mintsem keményen. Mert az én szintemen már tényleg nagyon a részleteken múlik minden, úgy erőfejlesztésben, mint technikában. Remélem, sikerülni fog, de szeretnék két lábbal a földön maradni" - mondta.



Hozzátette: sokan aggódnak, hogy a gyors majd a pillangó rovására megy, de szerinte okos edzéstervvel meg lehet találni az egyensúlyt. Kiemelte: bizonyított, hogy fizikálisan és mentálisan is előnyösebb két úszásnemben készülni, mint egyben, mert az a fő számára is jó hatással lesz.



A 2020-as, tokiói olimpián Milák fő számában abszolút esélyesnek számít. Ezzel kapcsolatban kifejtette: bár a vb-n fölényesen nyert, a jövő év fő eseményén elsősorban a japánoktól, különösen a mögötte vb-ezüstérmes Szeto Daijától tart.



"Otthon úszik, 13 ezer ember előtt, saját medencében, nagy valószínűséggel olyan effektus következik be, mint az én esetemben 2017-ben. Akkora mentális pluszt adhat neki, hogy elrepül azon a 200 pillangón" - vont párhuzamot a két évvel ezelőtt történtekkel, amikor a hazai rendezésű vb-n valósággal berobbant a felnőttek közé, és 100 m pillangón meglepetésre ezüstérmes lett.

Borítókép: Ronny Hartmann/Getty Images