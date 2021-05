A Vizes Eb zárónapján a férfi 100 méteres pillangóúszás döntőjében két magyar versenyző, a 200 méteres pillangóúszás győztese, Milák Kristóf, illetve az 50 méteres úszás Európa-bajnoka Szabó Szebasztián is érintett volt.



A rajtot a 4-es pályán szereplő Milák kapta el a legjobban, de a 7-es pályán szereplő Szabó Szebásztián is jól rajtolt, az első 50 méter után a két magyar versenyző volt az élen.



A második 50-en azonban a Honvéd versenyzője még egyet rátett, aminek következtében a 200-on is Európa-bajnok Milák, aki megnyerte ezt a számot is 50:18-as idővel, ami Európa-bajnoki csúcs.



A másik magyar versenyző, Szabó Szebásztián a második 50-re elfáradt, és a nyolcadik helyen végzett.



Borítókép: Facebook.com/ Magyar Úszó Szövetség