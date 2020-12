Michael Phelps a CNN-nek adott terjedelmes interjújában beszélt az úszósport helyzetéről, a sportág tisztaságáról és arról is, szerinte nem biztos, hogy 2021-ben megtartják az olimpiát.



A 23-szoros olimpiai bajnok határozott elképzelése van a doppingolásról. Amikor arról kérdezték, hogy egy tízes skálán mennyire lesz tiszta a japánban megrendezésre kerülő olimpiai, azt mondta úgy négyes, vagy ötös ez az érték.



„Őszintén mondom, nem tudom, hogy az egész karrierem alatt versenyeztem-e valaha tiszta mezőnyben.”

Az a helyzet, nem hinném, hogy bármi is változott azóta” – tette hozzá.



Az úszók körében Sun Yang doppingesete kavarta a legnagyobb port.



Fotó: Maddie Meyer/Getty Images



„Azt hiszem sok kérdést felvet az a tény, hogy nem ugyanazon a játéktéren játszunk. Ez valóban eléggé felkavaró.”



Michael Phelps a 2012-es olimpián négy aranyérmet nyert. A londoni játékokat minden idők legpiszkosabb olimpiájának nevezik. Az indulók közül összesen 130 sportolót diszkvalifikáltak tiltott eszközök vagy szerek használatáért, ebből 68 indulót a minták újravizsgálása során találtak meg.

Phelps egész karrierje alatt szókimondóan beszélt a problémáról, és most is azt állítja, garantálni tudja, hogy nála többször egyetlen egy sportolót sem vizsgáltak, és továbbra is úgy gondolja, hogy mindenkire azonos feltételeknek kéne vonatkoznia.



„Ha mindannyiunkat ugyan így tesztelik, akkor az nagyszerű, de tudom, hogy nem így van. Amíg ez nem lesz mindenkinél egy szinten, addig semmi nem fog változni” – fejtette ki véleményét a témáról.



Vajon egyenlőek az esélyek?

Fotó: Adam Pretty/Getty Images



Bár Phelps egyelőre elég szkeptikus a versenyek tisztaságával kapcsolatban, nem kizárt, hogy hamarosan változás lesz majd ezen a téren. Donald Trump ugyanis nemrégiben aláírta a Rodcsenkov-doppingellenes törvényt, mely szerint büntetőjogi szankciói is lehetnek annak, ha valakit doppingoláson érnek. A törvény az orosz doppingbotrány leleplezésében közreműködő Dr. Grigory Rodchenkovról kapta a nevét.



Miközben úgy tűnik ezen a téren hamarosan új irányt vesznek a dolgok, Phelps szerint máshol is változások indulhatnak el. Az amerikaiak legendája úgy gondolja a tokiói olimpia, jó példa lesz arra, hogy a sportolók kiálljanak amellett, amiben hisznek.



A NOB jelenleg konzultál a Sportolói Bizottsággal arról, hogy enyhíti-e a tiltakozásokkal szembeni álláspontját. Mindeközben az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága bejelentette, nem büntetik meg csapatuk sportolóit a játékok során elkövetett békés tüntetésekért.



"Úgy érzem, van egy platform, ahol állhatok és beszélhetek azokról a dolgokról, amelyek fontosnak érzem magam" - mondta Phelps.



Könnyen előfordulhat, hogy az olimpián is láthatunk majd hasonló jelenetet.



Fotó: Peter Fox/Getty Images



"Szerintem, mindannyiunknak lehetősége van kiállni az értékeiért. Jó látni ezeket a változásokat. Úgy gondolom, hogy azok az idők, amik most járnak egyszerre kényelmesek és kényelmetlenek, de ezt át kell élnünk ahhoz, hogy hosszú távon elérjük a kívánt változást.”



„Ez az év egyszerre volt ijesztő és lenyűgöző. Úgy érzem sok mindenről tanultunk idén, és remélhetőleg képesek leszünk ezt úgy felhasználni, hogy változásokat érjünk el, nem csak az USA-ban, hanem szerte a világon.”



Phelps szerint biztosan lesznek majd olyan győztesek az olimpián, akik tiltakoznak, de ezzel egészen addig nem lesz probléma, amíg tiszteletteljesen teszik azt.



„A legnagyobb dolog, amit valaha is tapasztaltam a sportban, az az, amikor állsz a dobogón az éremmel a nyakadban, és hallgatod a himnuszod. Szóval azt mondom, hogy csinálják, de legyenek tiszteletteljesek.”



Végezetül arról is beszélt a tokiói szervezők hatalmas kihívás előtt állnak. Elmondta, hogy mentális értelemben mindenki számára nagyon megterhelő volt az idei év, és aggódik azokért a sportolókért, akik 2020-ban indultak volna az olimpián.



Phelps szerint még mindig kérdéses a tokiói játékok sorsa.



Fotó: Carl Court/Getty Images



Bár a szervezők bíznak abban, hogy a játékokat 2021-ben meg tudják rendezni, Phelps nem biztos abban, hogy ebben a bizonytalan helyzetben, egy ilyen nagyszabású rendezvény lebonyolítására lehetőség válik.



„Az a tény, hogy több tízezer sportoló, rengeteg önkéntes, és edző lenne ott. Nem látom, hogy ez hogyan történhetne meg. Keresztbe teszem az ujjaim, hogy minden rendben legyen és az oltás megoldja a problémát, de nem tudom mi lesz, egyelőre túl sok az ismeretlen” - zárta szavait.

Forrás: CNN

Borítókép: Jeff Schear/Getty Images for Kennedy Forum