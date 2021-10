Szemben a visszavonulásáról szóló augusztusi bejelentéssel, folytatja pályafutását Anton Csupkov, a 200 méteres férfi mellúszás világcsúcstartója.

A 24 éves orosz versenyző véglegesnek mondott búcsúját az után jelentette be, hogy fő számában csak negyedik lett a tokiói olimpián. Edzője a TASZSZ-nak most azt nyilatkozta: tanítványa meggondolta magát, úgy döntött, folytatja úszókarrierjét, s célja, hogy induljon a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon.

Csupkov a 2016-os olimpián bronzérmet szerzett 200 méteren. Világbajnokságon kétszer győzött, 2017-ben Budapesten és 2019-ben Kvangdzsuban. Két vb-bronzérme is van, emellett kétszeres Európa-bajnoknak vallhatja magát. A szám világcsúcsát 2019. július 26. óta tartja 2:06.12 perccel.

The race of the evening! Anton Chupkov clawing his way back into contention down the final thirty of the Men’s 200m Breaststroke to defend his title in a new WORLD RECORD time of 2:06.12! https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/F4VLPFEFQH