Ezt Virth Balázs, a 23 éves világcsúcstartó edzője erősítette meg kedden az M1 aktuális csatornának.

A 200 méter pillangón a 2021-es tokiói olimpián aranyérmes Milák június közepén jelentette be, hogy nem indul a júliusi fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között. Az edzéseket szeptember elején kezdte újra. Két héttel ezelőtt még úgy volt, a Honvéd kiválósága a Duna Arénában sorra kerülő vk-viadalon tér vissza - a neve ugyan több számban is ott van a nevezési listán -, most azonban úgy döntött, mégsem ugrik medencébe.

