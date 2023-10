A magyar versenyző szerdán az eseményt felvezető sajtóbeszélgetésen elmondta, szeretné a legutóbbi, athéni állomáson 200 méteren szerzett ezüstérmét felülmúlni, az utolsó 50 méteren harminc másodperc alatt célba érkezni, illetve megközelíteni egyéni legjobb idejét, az 1:54.54 percet.



"Ez a három cél, ha egyszerre sikerülne, akkor pezsgőt is bontanék" - fogalmazott a 24 éves sportoló.



Márton Richárd elárulta, sok más úszóval ellentétben neki a februári, dohai világbajnokság is rendkívül fontos, mert bízik abban, hogy megszerzi majd első felnőtt vb-érmét. Hozzátette, az, hogy már az áprilisi országos bajnokságon megúszta 200 méter pillangón az ötkarikás induláshoz szükséges időt, sokat jelentett neki a felkészülésben, hiszen jelenleg már csak a kiegészítő "dolgokra" kell figyelnie, sokat gyakorolja például a fordulókat és a delfinezést.



Elárulta, a novemberi rövidpályás országos bajnokságon rengeteg számot vállal majd, mert a terhelést akarják próbálgatni, és mivel ez mentálisan, valamint fizikálisan is komoly kihívást jelent, sok segítségre lesz szüksége csapatától, illetve edzőjétől, Virth Balázstól.



Márton 2021-ben a hazai ranglistán még csak a negyedik volt 200 méter pillangón, de időközben Biczó Bence visszavonult, és Kenderesi Tamás, illetve most Milák Kristóf sincs ott a mezőnyben, így ő lett az első a sorban.



Ezzel kapcsolatban megjegyezte, egyáltalán nem érzi ezt tehernek, sőt, edzője az elmúlt időszakban így sokkal jobban tudott rá fókuszálni, amitől jobban fejlődik.



Milákkal kapcsolatban azt mondta, a tokiói olimpiát megelőző három hónapos felkészülés, majd tavaly nyáron a római Európa-bajnokság - ahol ezüstérmesként Milákkal együtt állt a dobogó tetején - élete egyik legszebb időszaka volt, most az év elején azonban "valami nagyon megváltozott, és egyre rosszabb lett".



"Az elején rosszulesett, hogy egyedül kell edzenem, de már keresem az új kihívásokat. Ilyen például, hogy amikor mellettem Zombori Gábor vagy Verrasztó Dávid gyorson úszik, én pillangón próbálom elkapni őket" - mesélte Márton Richárd.



A Duna Arénában sorra kerülő világkupa küzdelmeit az M4 Sport és az M4 Sport+ élőben közvetíti.

Borítókép: Koszticsák Szilárd/MTI