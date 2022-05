Egy hónappal a rajt előtt elindult a jegyértékesítés a magyarországi vizes világbajnokságra.

A szervezők szerdai sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy mintegy 180 ezer darab belépő vár gazdára. Az úszóversenyekre a legolcsóbb jegy 1500, a legdrágább 19 000 forintba kerül a vb hivatalos honlapján (www.fina-budapest2022.com), a műugró viadalra 1000 és 3000, a szinkronúszásra 1500 és 5000 forint között válthatók belépők. A nyíltvízi úszók versenyeire egységesen 3000 forintba kerül a jegy, amely aznapra belépést biztosít a Lupa Beach strandra is. A vízilabdatornán a csoportmérkőzésre minden helyszínre 4000 és 8000 forint között lehet belépőt vásárolni, az egyenes kiesés szakaszra emelkednek az árak, a fináléra a legdrágább jegy 24 000 forint.



Wladár Sándor, a szervezőbizottság vezetője, a Magyar Úszó Szövetség elnöke elmondta, pontosan száz nap telt el azóta, hogy kiderült, Magyarország megrendezheti a világbajnokságot, és az elejétől fogva óriási ütemben zajlik a munka.



"Legyen ez a világbajnokság a sport ünnepe!" - fogalmazta meg a célt Wladár Sándor, hozzátéve, hogy remélhetőleg lesznek szép magyar sikerek.

"Helyt fogunk állni. Ez a világ harmadik-negyedik legnézettebb sporteseménye, milliárdok figyelik majd Magyarországot" - folytatta.



A sajtóeseményen bemutatták a világbajnoki érmeket, melyek a dobogósok nyakába kerülnek majd. Ezeket egy német pénzverdében készítik, mindegyik kézzel csiszolt, így nem lesz két egyforma. Az érmeket - melyekből körülbelül 300 garnitúra készül majd - két ifjúsági korú úszó és egy vízilabdázó fiatal mutatta be.



Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív igazgatója elmondta, az előzetes nevezések alapján közel 180 ország sportolója érkezik Magyarországra, hivatalosan június 8-ig kell jelentkezni, várhatóan körülbelül 2700 versenyző vesz majd részt a viadalon. Hozzátette, a világbajnokság szlogenje: "Make History", azaz "Írjunk történelmet".







Mihók Attila, a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) igazgatója a költségekkel kapcsolatban elmondta a vizes világbajnokság rendezési költsége hozzávetőlegesen nettó 27 milliárd forint, ezen kívül a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnek, a FINA-nak fizetendő összeg 4,5 milliárd forint. Hozzátette, ezek az összegek még változhatnak a forint árfolyamának alakulásától függően.



Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának tagja bejelentette, hogy a világbajnokságra Magyarországra érkezik Thomas Bach, a szervezet elnöke.



"Ez egy nagyon komoly fegyvertény, és az eseményt felhelyezi arra a polcra, ahová való is. Magasan a mérce, de látva a szervezőbizottság fantasztikus munkáját, biztos vagyok benne, hogy büszkén tesszük majd le az asztalra, amit négy hónap alatt összehoztunk."



A szervezőbizottságot erősíti az ugyancsak olimpiai bajnok úszó Kovács Ágnes, aki arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt még több országban szigorítások vannak érvényben, így a kínai küldöttség például csak 41 fős lesz, teljesen külön érkezik a világbajnokságra. Hozzátette, a magyarok klasszisok - Milák Kristóf vagy Hosszú Katinka - mellett, amerikai szupersztárok is érkeznek, itt lesz az egyformán hétszeres ötkarikás aranyérmes Caeleb Dressel és Katie Ledecky is.

"Mindig is irigyeltem azokat a sportolókat, akik hazai közönség előtt versenyezhettek, az én pályafutásom egyik ékköve éppen ezért a 2006-os Európa-bajnokság. Csodálatos dolog magyarként itthon versenyezni" - nyilatkozta Kovács Ágnes, aki 2006-ban a Margitszigeten mindhárom mellúszó számban bronzérmes volt.



Kemény Dénes, a vízilabdázók korábbi szövetségi kapitánya, aki háromszor nyert olimpiai aranyat a csapatával, arra figyelmeztetett, hogy a hazai közönség ereje kétélű dolog: ha egy csapatnak megy, akkor óriási támogatást jelenthet, az ellenfél számára pedig nyomasztó lehet, de ez megfordulhat, mert ha nem megy a játék, akkor ez extra teher.



"Tehát nem lenne baj, ha a fontos meccseken már az elején jól menne a játék, és akkor a közönség befújja a csapatot. A Margitsziget a vízilabda Mekkája, itt az ideje, hogy a döntő után a magyar himnusz szóljon."



Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség kétszeres olimpiai bajnok elnöke hozzátette, rengeteg ember dolgozik azért, hogy a világbajnokság fantasztikus élmény legyen. Úgy vélekedett, egy ilyen esemény különösen sokat jelent a fiatalok számára, akik példaképeiket láthatják a viadalon.



A vb-n ezúttal az első héten, június 18. és 25. között rendezik az úszóversenyeket, a helyszín a Duna Aréna. Ezzel párhuzamosan mennek majd a szinkronúszó-versenyek a margitszigeti Széchy-medencében, míg a vízilabdatorna csoportmérkőzéseinek a Hajós Uszoda nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont. Mindegyik városban egy-egy férfi és női csoport küzdelmei zajlanak majd, azaz délutánonként két-két mérkőzést nézhetnek meg a szurkolók. Kivéve a Margitszigetet, ahol a magyar férfi és női válogatott játszik majd, mert itt elkerülendő az ütközést az úszóviadallal, az első meccsek 19.30-kor kezdődnek, a magyarok pedig 21 órától szállnak vízbe.



Idén Fukuokában került volna sor az eredetileg 2021-ről elhalasztott vb-re, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel eltolt, 2022. május 13-29-re tervezett eseményt végül 2023. július 14. és 30. között bonyolítják le, a 2023 novemberére kiírt dohai vb-t pedig 2024 januárjára halasztják.



A nemzetközi szövetség a július 3-ig tartó 2022-es budapesti vb-ről hozott döntését azzal indokolta, hogy ezzel a sportolók lehetőséget kapnak arra, hogy idén nyáron is egy világméretű eseményen szerepeljenek.

Borítókép: Facebook.com/MÚSZ