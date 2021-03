Jakabos Zsuzsanna munkáját Győrben is elismerték.



A váltóban Európa-bajnok úszót ezúttal lakhelyén ismerték el. A győri színekben versenyző Jakabost 2019-ben a város legjobb sportolójának választották. Bár nem egy friss eredményről van szó, a díjátadót csak most sikerült megtartania a városnak. Az ünnepélyes gálán nem csak őt ismerték el, hanem a 2020-ban remeklő kenust, Takács Kincsőt is. Az úszó ezzel nem akármilyen társaságba került. Korábban Pigniczky Krisztina, Görbicz Anita és Csay Renáta is átvehette már az elismerést.

Közösségi oldalán a sportoló azt írta: Olyan megtisztelő, hogy ekkora példaképek sorába keveredtem.

Borítókép: Facebook.com/JakabosZsuzsanna(official)