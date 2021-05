Késely Ajna újabb őszinte vallomást tett közzé közösségi oldalán. Az úszó ezúttal az egyre közelgő olimpiával kapcsolatos érzelmeiről írt.



A háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszó számára nem feltétlen úgy alakult a hazai kontinenstorna, ahogy eltervezte. Ajna a 400 méteres gyorsúszás döntője után – amelyen a negyedik helyet szerezte meg – azt nyilatkozta kicsit besokallt már az állandó negyedik helyezésektől ugyanakkor büszkén távozik a Duna Arénából. A versenyszámot követően azt is hozzátette minél előbb szeretne felállni a dobogóra. Közösségi oldalán pedig arról írt, ugyan hosszú lesz az út Tokióig, de készen áll az olimpiára.



Ajna már korábban is sokszor osztotta meg gondolatait rajongóival, sokszor olyan témákat is érintve, amiről általában nem szívesen beszélnek az emberek. A fiatal lány sikereiről és kudarcairól is kíméletlenül őszintén beszél, ezzel pedig sokaknak segítő kezet nyújt. Ez ezúttal sem volt másképp.



„Készen állok, hogy fájjon, készen állok, hogy sírjak, készen állok, hogy nevessek, készen állok, hogy motiváltan álljak minden egyes nap a medence mellett, készen állok, hogy pár hét múlva Magyarország színeiben képviseljem hazámat Tokióban!” – jelentette ki, majd hozzátette tudja, hogy nehéz lesz, de készen áll mindenre, mivel a víz és az úszás a szenvedélye.



Az őszinte sorokat a rajongói is díjazták és rengetegen biztosították őt támogatásukról.

Borítókép: Buda Mendes/Getty Images