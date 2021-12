Késely Ajna a nyolcadik helyen végzett 800 méter gyorson az Abu-Dzabiban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.

A 20 éves magyar versenyző a pénteki előfutamban csak a tizedik időt úszta, azonban a második helyen továbbjutott kanadai Summer McIntosh, illetve a rangsorban hetedik amerikai Katie Grimes is visszalépett, így a két tartalék, Késely, illetve az amerikai Emma Weyant is bekerült a fináléba.



A döntőben Késely ugyan javított az előfutamban úszott 8:21.81-es idején, de 8:20.18 perces eredménye így is csak a nyolcadik helyhez volt elég.

A számot a kínai Li Ping-csie nyerte 8:02.90-es világbajnoki rekorddal.



"Elég ritka, hogy ketten is visszalépnek a döntőtől, így bevallom őszintén, elsőre egy kicsit megijedtem, hogy nekem itt most úsznom kell. Két-három órával a rajt előtt nem volt könnyű átprogramozni az agyamat. Ugyanakkor szeretném élvezni a világbajnokságot, és így, hogy jobbat is úsztam, mint az előfutamban, boldog vagyok" - nyilatkozta a futam után Késely, akinek felkészítését a tokiói olimpiát követően Bernek Péter vette át.

Eredmények:

női 800 m gyors, világbajnok:

Li Ping-csie (Kína) 8:02.90 perc

2. Anasztaszija Kirpicsnyikova (Orosz Úszó Szövetség) 8:06.44

3. Simona Quadarella (Olaszország) 8:07.99

...8. KÉSELY AJNA 8:20.18

Borítókép: MTI/Kovács Tamás