Késely Ajna nevét legtöbben az uszoda világából ismerik, követőinek azonban gyakran megmutatja törékeny énjét is. Végtelenül őszinte és sokszor megdöbbentő vallomásaival nemcsak azt bizonyítja be napról-napra, hogy képes saját maga elfogadására, hanem erőt és iránymutatást is ad azoknak, akiknek ez nehezebben megy.



A háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok úszó vallott már arról, miként küzdött meg testképzavarával, miért döntött gyönyörű hajkoronájának levágása mellett, de hízásának és fogyásának történetét sem rejtette véka alá.

Ezúttal egy újabb érzelemdús bejegyzésben mesélt arról, már képes hibáival együtt elfogadni magát.



Levelében kitér arra, hogy a közösségi oldalakat pörgetve látta, hogy egyre többen vállalják fel önmagukat, ami örömmel töltötte el, és rádöbbentette arra, hogy nem a tökéletes bőr, haj, vagy ruha teszi az embert.

Kiemelte, hogy sokkal fontosabb, ha az ember elfogadja önmagát és ugyanolyan önbizalommal rakjon ki egy sírós, vagy csüggedtségről árulkodó fotót, mint a tökéletesre sikerült képeket.



„Egyre kevesebbet foglalkozok azzal, hogy egy adott képen, poszton, hogyan néz ki bőröm, milyen a hajam. Egyszerűen csak végre boldogság tölti el minden porcikámat, amit örömmel osztok meg veletek. Bár hazudnék, ha azt mondanám minden napom ilyen, de végre képes vagyok irányítani az érzéseimet. A tükörbe és a telefon kamerájába is bele tudom ordítani, hogy letojom mi van a világban, én akkor is felkelek és boldogságot adok Nektek, Magamnak, a családomnak. Inkább leszek bolond, különc vagy éppen furcsa, de iszonyat boldog...” – fejti ki bejegyzésében.

Mondanivalóját azzal is megerősítette, hogy leírta, előfordulhat, hogy több helyesírási hibát is vétett és nem a legösszefüggőbb mondatokat fogalmazta meg, de ez is ő, és egy ilyen bejegyzés is lehet tökéletes. Mindehhez pedig néhány smink nélküli, kócos fotót posztolt.

Borítókép: Instagram.com/keselyajna