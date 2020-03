A magyar úszóválogatott tagjai nemrég tértek haza az edzőtáboraikból, a napjaik azonban nem a megszokott rend szerint folytatódtak. Jelenleg az összes versenyző házi karanténban van. Arról, hogy ennek milyen hatása lehet a későbbiekben, és mi lesz az idei úszóviadalokkal, Dr. Sós Csabával, az úszók szövetségi kapitányával beszélgettünk.



- Kezdjük a legfontosabbal, hogy vannak a külföldről hazatérő úszók?

Hétfőn kezdjük a tesztelést. Az úszószövetségben mindenkitől mintát vesznek, csütörtökön pedig megismétlik azt. Csak két negatív teszt esetén lehet belépni az erre kijelölt uszodákba, és elkezdeni az edzéseket.



Egyelőre mindenki jól van, de csak jövő hét közepén tudjuk meg, ha ne adj isten valaki fertőzött.



Ezt követően megszervezzük a hazai edzőtáborokat. Bár az uszodák zárva vannak, a válogatott tagjai kis csoportokban edzhetnek majd, természetesen csak, ha nem fertőzöttek. És csak azok léphetnek be, akiknek a nevét leadjuk. Ezt szigorúan ellenőrzik majd minden uszodában. Sajnos eddig is sok kiesett már, de ha egy hét múlva már úszhatnak, az még mindig jobb, mint ha csak a szárazföldön kellene gyakorolni.

Kapás Boglárka próbálja a helyzet pozitívumait nézni.

- Sikerült beszélnie a sportolókkal és az edzőkkel? Milyen a hangulat most a válogatottnál?

A hangulat rossz, ezt kertelés nélkül kimondhatom. De ezt tudomásul kell venni, mert vészhelyzet van. Világjárvány, ezzel nem lehet viccelni. Ugyanakkor nyilván valóan az edzőbizottság azt kérte az edzőktől, hogy maradjanak folyamatos kapcsolatban a versenyzőikkel. Küldjenek nekik olyan programot, amit otthon el tudnak végezni, szárazföldi körülmények között, hogy valamennyire megőrizzék a kondíciójukat.

- A speciális edzéstervek összeállításán kívül milyen extra feladatok hárulnak a trénerekre?

Nem csak megírni kell a külön edzésterveket, de nyomon is kell valahogy követniük, hogy a sportolók ezt elvégzik-e, és milyen állapotban vannak.Nyilvánvalóan többet ró rájuk, de hát ezzel most így van mindenki.

Kihívás elfogadv @nso.hu #maradjotthon #stayathome #edzotthon 415 Likes, 2 Comments - Bernek Péter (@peterbernek) on Instagram: "Kihívás elfogadva@nso.hu #maradjotthon #stayathome #edzotthon"

Bernek Péter otthon is kitartóan edz.





- Az már biztos hogy az Országos Bajnokságot elhalasztják. Ön ennek ellenére március 28-án megnevezi az olimpiai résztvevőket.

A keret kihirdetésénél nem csak az Ob eredményei döntöttek volna. Itt egy hosszabb időszakról beszélünk. Az úszók időeredményei 2019. március 1-től számítanak. Mivel jelen pillanatban nincs arról szó, hogy az olimpia időpontja megváltozna, ezért aktuális az időpont, hogy a védetteket kijelöljem.



De még egyszer mondom, mi sem vagyunk biztosak abban, hogy az olimpia az eredeti terv szerint meg lesz tartva, és akkor minden változik. De ha nem, akkor természetesen a védetteket nem véletlenül jelölöm ki.



- Pontosan hogyan zajlik a kijelölés?

Ahol 2 "A" szintes van, vagy csak 1, az védettséget élvez. Ahol többen is megúszták a meghatározott időt, ott ezt a kb 1 éves időintervallumot figyelembe véve a 2 legjobb eredménnyel rendelkezőt jelöljük ki, és ezen már a későbbiekben semmi nem változtathat.



- Világszinten hogyan alakulhatnak a kvóták, hiszen még jónéhány üres hely van?

Annyit tudok mondani, hogy a helyzet mégsem az, hogy csak minket súlyt ez a dolog. Ez egy világjárvány, és amennyire mi hátrányba kerülünk, annyira mindenki. Nyilvánvalóan igyekeznek majd egy ésszerű megoldást találni, az olimpiával kapcsolatban. De ennek senki nem örül.



Egy úszónál már 1-2 napos kiesés is nagyon megérződik a teljesítményen. Most pedig még ott tartunk, hogy várunk a két negatív tesztre, hogy egyáltalán úszni tudjanak.



Legjobbjaink legelőször jövő hét végén ugprhatnak majd medencébe.





- Az Olimpiára milyen kihatással lehet a helyzet? Mivel kevesebb lehetősége van a sportolóknak, előfordulhat, hogy ez nem a rekordok olimpiája lesz?

Mindenképp negatív hatással lesz az olimpiára ez egészen biztos. Ha az eredeti időpontban tartják az ötkarikás játékokat, az lesz, amit ön is valószínűsített, hogy az időeredmények azok jóval gyengébbek lesznek, mint amilyenek lehettek volna.

- A LEN bejelentette, hogy elhalasztják a hazai Európa-bajnokságot. Ön szerint elképzelhető, hogy elmarad a kontinensviadal?

Nem gondolom, hogy törölnék az Eb-t. Szerintem minden halasztva lesz, és egymáshoz is viszonyítják majd. Leginkább elképzelhető, hogy egy októberi olimpia lesz, akkor viszont nyáron meg lehet rendezni az Európa-bajnokságot, ugyanannyival előtte, mint most lett volna. Ezt most lehet így tervezni, de még minden teljesen képlékeny.



A 2020-as Eb időpontja is bizonytalan.

- Nagyon nehéz helyzetben a világ és a sportolók is. Miként lehet mégis pozitívnak maradni?

Pozitív előretekintésről nem igazán beszélhetünk most. Egyelőre ezt a helyzetet akarja most túlélni mindenki, és ha ennek vége van, akkor tudunk csak előre tekinteni.

Sport365.hu - Elhalasztották a budapesti vizes Európa-bajnokságot A LEN pénteki közleménye szerint az úszók, szinkronúszók, nyíltvízi úszók és műugrók május 11-24-re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék meg. Paolo Barelli, a LEN elnöke jelezte, a magyarországi szervezőkkel megállapodtak, május végén, június elején tárgyalnak arról, hogy az új időpontban sor kerülhet-e az eseményre. 2020 #European Aquatics Championships POSTPONED.



