Késely Ajna gyakran osztja meg gondolatait rajongóival és ez az olimpia alatt sincs másképp.



Az úszó számára nem úgy kezdődött az olimpia, ahogy szerette volna. Az ötkarikás játékok második versenynapján a 400 méteres gyorsúszás előfutamában jócskán elmaradt egyéni legjobbjától, és nem sikerült döntőbe jutnia. Az úszó rendkívül csalódottan nyilatkozott a futamát követően, sokáig azonban nem szomorkodhatott, hiszen egy nappal később az 1500 méteres távon kellett rajthoz állnia. Bár a hosszabb távon összesítésben 9. lett így éppen lecsúszott a fináléról, ezúttal jóval boldogabb volt, mert úgy érezte sikerült magából kihoznia a maximumot. Az örömét rajongóival is megosztotta közösségi oldalán, egyúttal megköszönte a biztató szavakat.



„Képes voltam egy rossz kezdés után felállni. S most nem magam miatt, hanem miattatok, mert szívem sokszor értetek, miattatok és egész Magyarországért dobban! Akinek nem sikerült válaszolni annak üzenem: “Köszönöm szavaidat, együttérzésedet. Hálás vagyok, hogy értékes idődet szánod arra, hogy boldogságot és erőt küldj szívembe. Viszonozva, az utolsó métereket érted is úsztam!” – írta posztjában.



Késely számára még nem ért véget az olimpia, hiszen 800-on is vízbe ugrik majd.

Borítókép: MTI/Kovács Tamás