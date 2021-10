Az olimpiai bronzérmes úszónak, Kapás Boglárkának Tokió nem hozta el azt a sikert, amire vágyott, ezért nekivág a következő ötkarikás játékoknak.

Kapás Boglárka az MTI-nek elmondta, a Rióban 800 m gyorson szerzett bronzérme után megfordult a fejében, hogy talán a tokiói lesz pályafutása utolsó olimpiája. A japán fővárosban nem sikerült érmet nyernie, emiatt gyökeresen megváltoztak az elképzelései.



"Ha éremmel jöttem volna haza, akkor nem biztos, hogy a párizsi olimpiát kitűztem volna célul, így viszont igen. Ha minden jól megy és bírom, akkor Párizsig szeretnék elmenni." - nyilatkozott a 200 m pillangón világbajnok, hétszeres Európa-bajnok úszó az ELTE fogadásán.



A 28 éves sportoló azt is elárulta, hogy az olimpia után majdnem két hónapos pihenőt tartott, ezalatt próbálta feldolgozni a nyári játékok eseményeit. Két hete belevágott a felkészülésbe, már medencébe ugrik a budapesti világkupán, novemberben pedig csatlakozik az ISL (Nemzetközi Úszóliga) versenysorozatához. Ezen kívül a decemberi rövidpályás világbajnokságon is szeretne részt venni.



Az év hátralévő részében nem támaszt nagy elvárásokat magával szemben, amint fogalmazott, "a rövidpályás szezon sosem volt az én terepem". Jövőre viszont - a koronavírus járvány okozta halasztások miatt - Európa- és világbajnokságot is rendeznek, amelyeken szintén indulni akar az UTE versenyzője.



"A világbajnokságra címvédőként megyek, de az olimpia óta az elsődleges feladatomnak azt tekintem, hogy élvezzem, amit csinálok, és emellett hozzam ki magamból a legtöbbet " - mondta az úszónő a hosszabb távú céljairól.

