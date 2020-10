Kapás Boglárka aláírásra buzdítja rajongóit. A világbajnok úszó nemrég posztolt egy képet, amiben arra kéri rajongóit, hogy ők is csatlakozzanak a székelyek európai uniós aláírásgyűjtő kezdeményezéséhez, és ezzel támogassák Európa őshonos nemzeti kisebbségeit.



A tokiói olimpiára készülő sportoló jelenleg az ISL-sorozat résztvevőjeként a külvilágtól szinte elszigetelve éli mindennapjait, a versenyzők számára létrehozott buborékban. Bár Bogi fizikailag nem találkozhat a szurkolóival a fontos ügyekről ezekben a nehéz időkben sem feledkezik meg. Legutóbb a verseny helyszínéről, a Duna arénából posztolt, kezében egy signiteurope.com feliratú táblával.





Bejegyzéséhez csak ennyit írt:

„Én már aláírtam a székelyek európai uniós aláírásgyűjtő kezdeményezését! Tedd meg Te is és segítsük együtt Európa őshonos nemzeti kisebbségeit!”



A világbajnok gesztusát a rajongói is nagyra értékelték. Volt, aki azt írta a sportoló bejegyzése alá, Egér (Egerszegi Krisztina) óta nem volt még egy ilyen szimpatikus versenyző a magyar úszósportban. Mások hozzátették hálásak, hogy az úszó szívén viseli a külhoni magyarság sorsát, és remélik, hogy hatására sokan csatlakoznak majd a kezdeményezéshez.



Kapás Bogi akciójához vőlegénye, Telegdy Ádám is csatlakozott, aki a világbajnokhoz hasonlóan a Duna Arénából posztolt.

Borítókép: Facebook.com/KapásBoglárka