Saját bevallása szerint soha nem volt még ennyire motivált, mint most Illés Fanni világ- és Európa-bajnok paraúszó, aki vállműtétje után a napokban kezdte újra az edzéseket.

"Nagyon jól van a vállam. Kilenc hete volt a műtétem, három-négy héttel előbb már vissza is mehettem az uszodába, mint azt bárki várta volna" - mondta pénteken az M4 Sport Sporthíradójában.



Hozzátette: már nagyon várta a visszatérést, nem volt egyszerű a mögötte hagyott pár hónap, többek között a karantén miatt sem, de szerinte hamar túljutott a nehézségeken.



"A londoni világbajnoki győzelem nagy álom volt. Engem ez csak motivál, soha nem voltam még ennyire motivált. Alig várom már Tokiót, aztán a következő paralimpiát" - tette hozzá.



A 28 éves Illés Fanni - aki lábak és pár ujj nélkül született - tavaly szeptemberben 100 méter mellen győzött a vb-n - ezzel az első magyar női úszókvótát szerezte a tokiói paralimpiára -, 2018-ban pedig a dublini Eb-n nyerte meg ezt a számot.



A közelmúltban a Vasas paraúszó szakosztálya többek között vele is 2024-ig szóló hosszú távú szerződést kötött, így nyugodtan készülhet az elhalasztott paralimpiára, amelyen jobban szeretne szerepelni, mint az előző hármon.



"Hiányzik az érem, főleg, hogy egyik paralimpiám sem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Szeretném, ha most sikerülne. Úgy vagyok vele, hogy paralimpián érmet nyerni nagy dolog, még egy bronz is felér egy arannyal. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legfényesebb legyen, de ha nem az lesz, akkor sem leszek csalódott" - mondta.



Edzője, Szabó Álmos, a visszatérésről úgy nyilatkozott, hogy Illés Fanni egyelőre még csak "úszkálgat".



"Az a lényeg, hogy visszaálljon a bioritmusa, visszaszokjon. A fokozatosságnál most nincs fontosabb." - fogalmazott.



A tréner szerint a legjobb időszakban kerülhetett sor a műtétre, ami szerinte - bár komoly volt, mert "háromféle dolgot kellett korrigálni" - jól sikerült, és Illés Fanni válla jobb lesz, mint valaha.



A felkészülés hátterét illetően pedig úgy fogalmazott: "Nincs okunk panaszra. Egy hatalmas, stabil, szerető klub áll a hátunk mögött, amelyre ha bármi gondunk akad, számíthatunk".

