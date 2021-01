Negyedik paralimpiájára készül Illés Fanni világ- és Európa-bajnok paraúszó, aki tavalyi vállműtéte után már teljes értékű edzésmunkát végez.

A sportoló az M4 Sport Sporthíradó című műsorában pénteken elmondta, néha fáj még a válla, de ezt valószínűleg a kemény munka okozza, nem pedig sérülés. November óta teljes intenzitással készül, jelenleg a Duna Arénában, majd vasárnaptól két hétre Hódmezővásárhelyre utaznak edzőtáborozni.



A 28 éves sportoló felidézte, hogy ugyan ő még nem versenyezhetett, de nagyon jó élmény volt számára jelen lenni a decemberi, kaposvári országos bajnokságon, amelyet most először integrált rendszerben bonyolítottak le, tehát a parafutamok szerves részei voltak a programnak.



"Ez egy hatalmas lépés volt, amit ezúton is szeretnék megköszönni a társaim nevében is a Magyar Úszó Szövetségnek. A hangulatra sem lehetett panasz, bár fura volt, hogy mindenkinek maszkban kellett lennie, de fő a biztonság" - fogalmazott.



Tavaly februárban - még a járvány kirobbanása előtt - Illés Fanni és edzője, Szabó Álmos úgy érezték, a sportoló élete formájában van, most azonban ettől még messze jár.



"Azon vagyok, hogy minél előbb visszatérjek, de az sem baj, ha pont Tokióban leszek újra abban a formában" - mondta.



A következő hetek-hónapok programjáról az úszó annyit árult el, hogy a hódmezővásárhelyi edzőtábor után visszaköltöznek a Duna Arénába, majd remélhetőleg egy törökországi edzőtábor következik. Márciusban már indulni szeretne az ob-n, majd lesz két világkupa és Európa-bajnokság is május végén, Madeirán.



"Remélem, ezeket mind megtarják, mert már nagyon hiányzik a versenyzés" - árulta el Illés Fanni, aki több mint egy éve nem versenyzett.



A sportoló továbbra is a 100 méter mellre és 400 méter gyorsra fókuszál, és reméli, hogy Tokióban érmet tud szerezni.



A pandémia miatt tavalyról idénre halasztott paralimpia a tervek szerint augusztus 24-én kezdődik a japán fővárosban.

Borítókép: Fanni Illés/facebook