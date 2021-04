Hosszú Katinka eddig még sosem látott arcát mutatta meg rajongóinak.



A háromszoros olimpiai bajnok a kemény edzések mellett is sokszor örvendezteti meg egy-egy képpel követőit, ezúttal azonban a megszokottól eltérő fotót posztolt. Katinka legújabb képén a nyolcvanas éveket idéző hajviselettel jelent meg. Bár ez a göndör haj meglehetősen szokatlan, igazán különlegesen mutat vele a bajnok. A lájkok és hozzászólások számából pedig az is jól látszik, hogy ezzel a követői is egyetértenek.

Sokan Olivia Newton Johnhoz hasonlították asz úszót, de olyanok is akadtak, akik a fotó láttán Uma Thurmanre, vagy Bonni Tylerre asszociáltak.



Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a világklasszis mihez választotta ezt a hajviseletet, képéhez ugyanis csak annyit írt: valami készül.



Katinka nemcsak a medencén kívül, hanem a medencében is nagy feladat elé néz.

Alig három hét múlva a hazai kontinensviadalon méretteti meg magát, nyáron pedig 5. olimpiáján is vízbe ugrik majd, hogy a legféynesebb éremért harcoljon.

