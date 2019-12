Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott döntőbe 100 méter vegyesen, míg Bohus Richárd országos csúcsa ellenére egy ritkán alkalmazott szabály miatt csúszott le a fináléról a Glasgow-ban zajló rövidpályás Európa-bajnokság csütörtöki versenynapján.

A magyar elődöntősök közül elsőként Bordás Beatrix állt rajtkőre 50 méter pillangón. A 27 éves versenyző csak a 19. időt úszta az előfutamban, de amiatt, hogy egy nemzetből legfeljebb ketten mehetnek tovább, többen is kiestek előle. Az elődöntőben elért 26.48 másodperces ideje viszont összesítésben az utolsó, azaz a 16. lett.



Következett Bohus Richárd, aki délelőtt 14 századdal megjavította saját országos csúcsát, és az 51.08 másodperces időből még tovább tudott faragni: az 50.65-ös eredménye nyolcadik helyen ért volna döntőt. A szabály szerint azonban a két elődöntő első két helyezettje automatikusan finalista, így ő kiszorult, hiába volt jobb az első futam másodikjánál is.



A vegyes zónában újságírók, de még a sportolók is értetlenül álltak az eset előtt, amikor "kiderült a megoldás". Hosszú Katinka is elképedve reagált csapattársa balszerencséjére.



"Ilyen szinte sosincs, erre nem igazán tudok precedenst említeni. Azért nem vagyok elkeseredve, mert jobbat is úsztam, mint azt előre gondoltam volna. Ahhoz képest, hogy egy hete pihenek, ez nagyon jó" - nyilatkozott az MTI-nek Bohus, aki gyakorlatilag még most is a felkészülés időszakában jár, ugyanis két hét múlva egy Győrben sorra kerülő versenyen szeretné teljesíteni 100 méter háton az olimpiai A-szintet.



Az utolsó magyar elődöntős Hosszú Katinka volt, a háromszoros olimpiai bajnok 100 méter vegyesen 58.35 másodperces teljesítménnyel első helyen jutott tovább. A 30 éves klasszis az MTI-nek azt mondta, egy pillanatra sem zavarta, hogy az előfutamban nem az övé volt a legjobb teljesítmény. Ugyanakkor a sebességét továbbra is lassúnak tartja a súlyzós edzések miatt. Hozzátette, nagy csatára van kilátás a pénteki fináléban.



