Hosszú Katinka csapata, az Iron a London Roar együttese mögött a második helyen végzett a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga második mérkőzésén. A harmadik a DC Trident, a negyedik az Aqua Centurions lett.

A rövidpályás viadal második összecsapásán a magyarok közül Szabó Szebasztián nyújtott fantasztikus teljesítményt, ugyanis 50 méter pillangón saját országos csúcsából 13 századot faragva 22.00 másodperces idővel diadalmaskodott, míg 100 méter gyorson 46.62 másodperces egyéni rekorddal lett harmadik - ez alig marad el Kozma Dominik 46.50-es országos csúcsától. Hosszú Katinka 200 méter pillangón és 400 méter vegyesen is diadalmaskodott, előbbin Verrasztó Evelyn (Aqua Centurions) 5., utóbbin 7. lett. A háromszoros olimpiai bajnok még 100 méter vegyesen volt érdekelt, ahol negyedikként csapott célba. Verrasztó Dávid (Iron) 400 méter vegyesen nyert, 200 méter pillangón 5., Burián Katalin (Aqua Centurions) 100 méter háton 8. lett.



Az ISL-sorozatban egy fordulóban egyszerre négy csapat küzd egymással. A lebonyolítás szerint minden csapatban 12 férfi és 12 női úszó vehet részt egy viadalon, de két-két további versenyző is bevethető váltókban. Egy számban klubonként két úszó versenyez, a helyezések alapján pontokat kapnak a csapatok, így alakul ki a végső sorrend. Az egyéni számokban 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontot lehet szerezni alapvetően - ugyanakkor ha valaki bizonyos előnnyel nyer, akkor pontokat rabolhat a többiektől -, míg a váltók dupla szorzóval járnak. Az úgynevezett csillagszóró futamban pedig - amelyben az 50 méter gyorsot egymás után háromszor kell leúszniuk a versenyzőknek, de mindegyik végén feleződik a mezőny - akár triplázni is lehet.



A sorozat második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, összesen tíz csapat részvételével végig a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kell élniük. Tíz fordulót rendeznek az alapszakaszban, ezt követi az elődöntő és a döntő.

Kép: Ian MacNicol/Getty Images