A Nemzetközi Úszóliga (ISL) hat hetét szeretné felhasználni arra, hogy visszakerüljön arra a szintre, amelyen februárban volt - többek között erről beszélt az M1 aktuális csatornának szerdán Hosszú Katinka, aki az interjúban az előző hónapok nehézségeire és a tokiói olimpiára is kitért.

A háromszoros ötkarikás aranyérmes sportoló vasárnap és hétfőn versenyzett csapatával, az Ironnal a Duna Arénában zajló ISL-ben, és mint mondta, az első napon még nem úszott túl jól, kicsit még rozsdásnak érezte magát.



"Fura volt nagyon versenyezni, legutóbb ilyen szinten februárban versenyeztem, sok idő eltelt azóta. Fejben tudtam, hogy mit kell csinálni, de fizikálisan még nem tudtam úgy teljesíteni, ahogy akartam. Aztán a második napon sikerült két győzelmet aratnom" - utalt a 200 méter pillangón és 400 méter vegyesen elért sikerére.



Ahogy fogalmazott, a teste elszokott az effajta terheléstől, az első napon nagyon el is fáradt, az időeredményei sem voltak jók, de reméli, hogy egyre jobbak lesznek.



"Volt bennem drukk, de ez nekem jót tesz. Annyit versenyeztem az elmúlt jó pár évben, hogy örülök a drukknak, mert tudom, hogy olyat tudok majd teljesíteni, amit edzésen nem" - jegyezte meg.



Az ISL-lel kapcsolatban Hosszú Katinka kijelentette: nagyon örül neki, és büszke arra, hogy ismét ilyen szintű versenyt rendeztek Budapesten.



"Szerintem sehol máshol a világon nem sikerült volna ezt így megrendezni, és ráadásul egy ilyen létesítménnyel. Nagyon szigorú az egészségügyi protokoll a Margitszigeten és a Duna Arénában is, de mindenki nagyon fegyelmezetten követi az előírásokat. Mindenki hálás, hogy versenyezhetünk és újra együtt vagyunk" - mondta.



A Nemzetközi Úszóliga második szezonja a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött, tíz csapat részvételével végig a Duna Arénában zajlik. A Magyarországra érkező sportolóknak az amerikai sportligákhoz (NHL, NBA) hasonlóan "buborékban" kell élniük. Tíz fordulót rendeznek az alapszakaszban, ezt követi az elődöntő, majd november 21-22-én a döntő.



Hosszú Katinka szerint ez a verseny jó példa lehet a jövőre nézve, hogy így is lehet viadalokat rendezni, az előírásokat betartva, nézők nélkül.



"Remélem, ez azt fogja eredményezni, hogy lesz több versenyünk" - jelentette ki.



Elárulta azt is, hogy mielőtt beköltözött a "buborékba", kicsit tartott tőle, hogyan fogja ezt a zárt világot megélni, de nagyon jól érzi magát. Örül, hogy a sporttársaival lehet, örül, hogy úszhat és jelenleg nem is vágyik máshova.



"Persze ez még csak a második hét kezdete, kíváncsi leszek, hogy erről hogyan nyilatkoznék a hat hét végén, de egyelőre ilyenek az érzéseim" - tette hozzá.



Úgy érzi, egyelőre messze nem "pörög" száz százalékon, ez az időeredményein is látszik, de - mint mondta - az ISL hat hetét szeretné felhasználni arra, hogy visszajöjjön arra a szintre, ahol februárban volt.



"Úgy gondolom, hogy ez lehetséges. Az elmúlt időszakban az állóképességemet fejlesztettem, most a versenyeken pedig még rá tudok tenni egy lapáttal. Hiányzik nagyon az eddigi felkészülésemből a sok versenyzés, ami nálam megszokott volt" - fogalmazott.



Arra kérdésre, hogy mennyire viselték meg mentálisan az elmúlt hónapok, Hosszú Katinka azt felelte, alapvetően próbált pozitívan állni a kialakult helyzethez, de most érzi igazán, miután újra találkozott a sporttársaival, hogy milyen nehéz is volt ez az időszak. Amint fogalmazott, a legnehezebb talán az volt, hogy bár próbált keményen készülni, nem igazán tudta, mire is készül, mi a pontos irány, felborult az elmúlt évek minden részletre kiterjedő rutinja.



"Próbálok kapaszkodni abba, amibe lehet, és most ebbe a versenybe tudok. Szerintem ez nagy lendületet fog adni arra, hogy úgy készüljek Tokióra, hogy Tokió lesz és én a maximumot adjam ott" - mondta.



"Nagyon remélem, hogy jövőre megtartják az olimpiát, én így készülök" - hangsúlyozta. "Amikor erre gondolok, elsősorban a játékok hangulatát, az azzal járó izgalmat várom. Imádok versenyezni, imádom az adrenalint, ezek azok a dolgok, amik eszembe jutnak."

Kép: Catherine Ivill/Getty Images